Απίστευτη γκάφα: Εδειξαν λάθος Μέσι στη γαλλική τηλεόραση – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Λιονέλ Μέσι είναι αναμφισβήτητα ένας από τους πιο αναγνωρίσιμος ποδοσφαιριστές στον πλανήτη όχι όμως για το γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι «M6» που μπέρδεψε τον αστέρα της Μπαρτσελόνα με τον Ιρανό σωσία του Αργεντινού, Ρεζά Παραστές.

Οπως ήταν λογικό στήθηκε πάρτι στα social media μετά το τραγικό μπέρδεμα που έγινε. O Ιρανός σωσίας του Λιονέλ Μέσι στο παρελθόν είχε εξαπατήσει κοπέλες για να κοιμηθούν μαζί του υποστηρίζοντας ότι ήταν ο αστέρας της Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, ο ίδιος είχε φροντίσει να το διαψεύσει.

«Κυκλοφορούν fake news στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης αναφέροντας ότι κοιμήθηκα με είκοσι τρεις γυναίκες επειδή νόμιζαν ότι ήμουν Λιονέλ Μέσι. Μην το πιστεύετε, δεν είναι αλήθεια, θα κινηθώ νομικά και θα βεβαιωθώ ότι το όνομά μου είναι καθαρό», σχολίασε επί αυτού.

French TV using a Messi lookalike picture for their news report. 🤣🤣 pic.twitter.com/KhlM2a7pen

— Not Match of the Day (@NOT_MOTD) March 28, 2020