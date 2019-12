Απίστευτη γκάφα από το νεότερο τερματοφύλακα στο Champions League (video)

Έγραψε ιστορία ο δεκαεπτάχρονος τερματοφύλακας της Γκενκ, Μάαρτεν Φαντερφουρτ στο παιχνίδι με τη Νάπολι για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

O νεαρός γκολκίπερ ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση της ομάδας του με τους «παρτενοπέι» και έγινε ο νεαρότερος τερματοφύλακας που αγωνίζεται στη διοργάνωση.

Πιο συγκεκριμένα ο Βέλγος τερματοφύλακας σε ηλικία 17 ετών και 287 ημερών έσπασε το ρεκόρ του Μίλε Σβιλάρ, ο οποίος είχε υπερασπιστεί την εστία της Μπενφίκα σε ηλικία 18 ετών και 52 ημερών.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι τρία μόλις λεπτά μετά την έναρξη του αποψινού παιχνιδιού με τους Ιταλούς ο Μάαρτεν Φαντερφουρτ υπέπεσε σε ένα ολέθριο σφάλμα, δίνοντας την ευκαιρία στον Μίλικ να ανοίξει το σκορ για τους Ιταλούς.

