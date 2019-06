Απίστευτα σκηνικά σε γήπεδο της Ρουμανίας: Οπαδοί τα έκαναν γης μαδιάμ μετά την αποτυχία της ομάδας τους (video)

Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα στο γήπεδο της Στεάουα που αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία της Ρουμανίας.

Ο σύλλογος απέτυχε να ανέβει κατηγορία για δεύτερη διαδοχική σεζόν και οι οπαδοί της ομάδας ξέσπασαν μπαίνοντας στο γήπεδο και διαλύοντας τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο.

Μάλιστα, για να εκδηλώσουν τη δυσαρέσκεια τους έβγαλαν μέχρι και φανέλες από τους ποδοσφαιριστές και τις πετούσαν.

Δείτε βίντεο από τo ξέσπασμα των οπαδών:

BREAKING NEWS: Major incidents after Steaua missed out on promotion from the Romanian 4th tier for the 2nd year in a row. Their fans weren’t happy at all. pic.twitter.com/YBxGEIDPxi

— Emanuel Roşu (@Emishor) June 2, 2019