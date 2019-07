0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ο Γκαμπριέλ Ζέσους αποβλήθηκε στο 70′ του τελικού του Copa America και ξέσπασε αμέσως σε κλάματα.

Ο Βραζιλιάνος διαμαρτυρήθηκε από την πρώτη στιγμή για την αυστηρή αποβολή του αλλά αυτό δεν άλλαξε κάτι, με συνέπεια να βάλει τα κλάματα στα σκαλιά των αποδυτηρίων του Μαρακανά.

Gabriel Jesus in tears as he’s sent off in the #CopaAmerica finals with a red card for Brazil 🇧🇷

pic.twitter.com/WZPuWFpk9S

— SONTFootball (@SONTFootball) 7 Ιουλίου 2019

Πηγή: gazzetta.gr