Αντίλ Ραμί: Τον έδιωξε η Μαρσέιγ μόλις είδε τι έκανε σε ριάλιτι τηλεπαιχνιδιού! (pic)

Ένα επεισόδιο του δημοφιλούς ριάλιτι τηλεπαιχνιδιού, «Fort Boyard», οδήγησε τον Αντίλ Ραμί στην ανεργία.

Ο διεθνής Γάλλος αμυντικός αποτελεί παρελθόν από τη Μαρσέιγ, η οποία έλυσε το συμβόλαιο της συνεργασίας τους όταν κατάλαβε τι ακριβώς είχε να κάνει και απουσίασε από την προπόνηση της ομάδας, στις 20 Μαΐου.

Ο Ραμί είχε συμφωνήσει να πάρει μέρος στο «Fort Boyard», έπρεπε να γίνει το γύρισμα εκείνη τη μέρα, το επεισόδιο προβλήθηκε στα τέλη του Ιούλη, στη Μαρσέιγ έμαθαν τα καμώματα του πoδοσφαιριστή και τις λασπομαχίες στις οποίες επιδόθηκε και πλέον αποφάσισαν να προχωρήσουν σε λύση συμβολαίου!

