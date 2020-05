Αντίδραση από ΛεΜπρον: «Κανείς δεν πρέπει να ακυρώσει τίποτα»

Τα κορυφαία στελέχη των ομάδων και οι μάνατζερ καλαθοσφαιριστές προτρέπουν το NBA να ακυρώσει τη σεζόν που έχει τεθεί σε αναστολή λόγω κορωνοϊού, όπως ανέφερε το CNBC. Πληροφορίες που διαψεύστηκαν κατηγορηματικά από τον σούπερ σταρ των Λέικερς, ΛεΜπρον Τζέιμς, ο οποίος δήλωσε ότι οι καλαθοσφαιριστές είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στα παρκέ.

Σύμφωνα με το CNBC, αυτοί οι μάνατζερ και τα στελέχη λένε ότι οι ιδιοκτήτες των ομάδων ανησυχούν για τα ζητήματα ευθύνης που θα συνεπαγόταν η επανάληψη του πρωταθλήματος για την κατάσταση της υγείας. Ανησυχούν επίσης για την έλλειψη εισοδήματος από τα εισιτήρια εάν οι αγώνες γίνονταν χωρίς θεατές. Οι ιδιοκτήτες των ομάδων δεν γνωρίζουν ακόμα τι πρέπει να συμβεί, προσθέτει το CNBC, οι πηγές του οποίου μίλησαν υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας τους.

«Είδα ότι αναφέρθηκε ότι οι παράγοντες και οι μάνατζερ θέλουν να ακυρώσουν τη σεζόν; Αυτό δεν είναι απολύτως αλήθεια», έγραψε ο ΛεΜπρον Τζέιμς στον λογαριασμό του στο twitter. «Δεν υπάρχει κανένας που ξέρω πως είπε κάτι τέτοιο. Μόλις είναι ασφαλές, θα θέλαμε να τελειώσουμε τη σεζόν μας. Είμαι έτοιμος και η ομάδα μας είναι έτοιμη. Κανείς δεν πρέπει να ακυρώσει τίποτα», κατέληξε.

Στην κατάταξη που έχει «παγώσει» από τις 11 Μαρτίου, οι Λέικερς καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στη Δύση και είναι μέρος των τεσσάρων ομάδων που έχουν ήδη προκριθεί στα πλέι οφ, μαζί με το Μιλγουόκι, το Τορόντο και τη Βοστώνη. Δώδεκα ακόμα εισιτήρια απομένουν να διανεμηθούν.

Ενώ το NBA δήλωσε ότι είναι έτοιμο να εγκρίνει, ήδη από τις 8 Μαΐου, το άνοιγμα των προπονητικών κέντρων που βρίσκονται σε πολιτείες των οποίων οι περιοριστικές οδηγίες χαλάρωσαν , ο σύμβουλος υγείας του Λευκού Οίκου Άνθονι Φάουσι, δήλωσε την Τετάρτη ότι όλα τα αθλήματα θα μπορούσαν, ωστόσο, «να ακυρώσουν τις σεζόν τους εποχές τους, εάν δεν είναι εγγυημένη η ασφάλεια».

Προς το παρόν, αν και φαίνεται δύσκολο να ξαναρχίσει η σεζόν, το ΝΒΑ συνεχίζει να επιδιώκει αυτόν τον στόχο. «Ακόμα κι αν η κορυφαία προτεραιότητά μας παραμένει η υγεία και η ευημερία όλων, συνεχίζουμε να αξιολογούμε όλες τις επιλογές για να τελειώσουμε αυτή τη σεζόν. Το χρωστάμε στους φιλάθλους μας, τις ομάδες, τους παίκτες, τους συνεργάτες και όλους όσους αγαπούν το μπάσκετ», είπε ενας εκπρόσωπος του πρωταθλήματος στο CNBC.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, το NBA σκοπεύει, μεταξύ άλλων, να συγκεντρώσει τις ομάδες σε ξενοδοχεία και αθλητικές εγκαταστάσεις της Disney World στο Ορλάντο της Φλόριντα, όπου ο επαγγελματικός αθλητισμός βρίσκεται στο καθεστώς απαραίτητης υπηρεσίας, οπότε επιτρέπεται πίσω από κλειστές πόρτες. Την τελευταία λέξη θα πει ο επίτροπος του ΝΒΑ , Άνταμ Σίλβερ ο οποίος πρόκειται να μιλήσει τον Μάιο για το μέλλον της τρέχουσας σεζόν.

Saw some reports about execs and agents wanting to cancel season??? That’s absolutely not true. Nobody I know saying anything like that. As soon as it’s safe we would like to finish our season. I’m ready and our team is ready. Nobody should be canceling anything. 👑

— LeBron James (@KingJames) April 30, 2020