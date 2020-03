Αντετοκούνμπο: «Αν έτσι είναι η ζωή μετά το μπάσκετ, δεν θα σταματήσω»

Ο παγκόσμιος αθλητισμός, επαγγελματικός και μη, έχει κατεβάσει ρολά στις περισσότερες χώρες του πλανήτη και μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις που έβαλαν «λουκέτο» είναι το πρωτάθλημα του NBA.

Η σεζόν έχει διακοπεί τουλάχιστον για ένα μήνα, όπως ανακοίνωσε ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ, με αποτέλεσμα να έχουν διακοπεί ακόμη και οι (ομαδικές) προπονήσεις των συλλόγων. Ασυνήθιστη, οπωσδήποτε, η κατάσταση όταν μιλάμε για αθλητές που είναι συνεχώς στα γυμναστήρια και κάθε τρεις ημέρες δίνουν αγώνες, δηλαδή βρίσκονται συνεχώς σε δράση.

Η υποχρεωτική παραμονή στο σπίτι άρχισε να επιδρά στο νευρικό σύστημα τους, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να εξωτερικεύει αυτή την αίσθηση με μια ανάρτηση στο twitter.

«Αν έτσι θα είναι η ζωή μου μετά το μπάσκετ, δεν θα αποσυρθώ σύντομα!», έγραψε και πρόσθεσε ένα hashtag για άλλα είκοσι πέντε χρόνια καριέρας.

Η απάντηση στον MVP του περυσινού πρωταθλήματος δεν άργησε να έρθει, πάντως, δια στόματος της συντρόφου του, Μαράια, που υπαινίχθηκε ότι ο Giannis είναι ανυπόφορος όταν είναι εγκλωβισμένος στο σπίτι.

«Κυριολεκτικά θα με τρελάνεις Γιάννη. Οπότε όσο περισσότερο διαρκέσει η καριέρα σου, τόσο το καλύτερο», έγραψε η μητέρα του παιδιού του κάνοντας χιούμορ.

If this is how my life is going to be after basketball I’m not retiring for a long time 😂😂 @mariahdanae15 #25yearCareer

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 14, 2020