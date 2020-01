Ανώτερη η Φενερμπαχτσέ στην ιστορική βραδιά του Σπανούλη

Aκραία καιρικά φαινόμενα χτύπησαν το ΣΕΦ. Η Φενερμπαχτσέ θύμιζε καταιγίδα απέναντι σε έναν κακό Ολυμπιακό που υπέστη μια ακόμη εντός έδρας ήττα με 87-96, για τη 17η αγωνιστική της Euroleague.

Με αυτές τις εμφανίσεις οι ερυθρόλευκοι δεν μπορούν να ελπίζουν σε τίποτα και οι εκτιμήσεις σχετικά με την προοπτική μιας πρόκρισης στα πλέι οφ της Euroleague μοιάζουν περισσότερο με όνειρο θερινής νυκτός παρά με έναν ρεαλιστικό στόχο.

Η έλλειψη προσπάθειας και καλής επικοινωνίας στην άμυνα εξελίσσεται σε ανίατη ασθένεια για τον Ολυμπιακό που επιμένει να ηρωοποιεί αντιπάλους. Συνέβη με τον Ράιτ κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Σβεντ κόντρα στην Χίμκι ενώ απέναντι στη Φενερμπαχτσέ ήταν η σειρά του Νάντο ΝτεΚολό, ο οποίος έκανε καταπληκτικό ματς και τελείωσε με 32 πόντους έχοντας 5/8 τρίποντα.

Εγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague

Η περιφερειακή γραμμή της Φενερμπαχτσέ έκανε «πάρτι» στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου καθώς δεν ένοιωσε ουσιαστικά την άμυνα του Ολυμπιακού. Η πίεση πάνω στον Κώστα Σλούκα δεν αποδείχθηκε ικανή ώστε να αναχαιτίσει τον χαρισματικό πλέι μέικερ που «έστηνε» την ομάδα του υποδειγματικά, έδινε ρυθμό, πάσαρε αλλά και εκτελούσε με εξαιρετικά ποσοστά.

Ο Έλληνας έκανε την αρχή (σ.σ είχε 10 πόντους με 3 ασίστ από το 10άλεπτο)για να ακολουθήσουν στην συνέχεια και οι υπόλοιποι. ΝτεΚολό, Ντατόμε, Μαχμούτογλου βομβάρδιζαν ανενόχλητοι το καλάθι του Ολυμπιακού απέναντι σε μια άμυνα που έδειχνε αόρατη.

Η Φενέρ τελείωσε το ημίχρονο με 10/14 τρίποντα (!) ,έχοντας ποσοστό ευστοχίας 71,4% από τα 6,75μ. Μοιραία, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατάφερε να ξεφύγει με 34-43, ενώ το ημίχρονο βρήκε τους Τούρκους να προηγούνται με 40-52 σκορ που διαμορφώθηκε με ένα απίθανο buzzer beater του Σλούκα.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Φενέρ ανέβασε την διαφορά στο +19(42-61) με τον Κεμζούρα να παίρνει τάιμ άουτ και τους παίκτες του Ολυμπιακού να επιστρέφουν στο παρκέ αποφασισμένους να ρισκάρουν στην άμυνα παίζοντας στα όρια του φάουλ. Τα πρωτοφανή ποσοστά ευστοχίας με τα οποία ξεκίνησε το ματς η τουρκική ομάδα άρχισαν να πέφτουν, ο Ολυμπιακός είχε καταπληκτικό τετράλεπτο στο οποίο έτρεξε ένα σερί 13-2 (55-63) επιστρέφοντας ξανά στο παιχνίδι.

Ήταν η σειρά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ζητήσει ταίμ άουτ καλώντας τους παίκτες του να μην βιάζονται στην επίθεση, να κυκλοφορούν καλύτερα την μπάλα και να παίζουν με μεγαλύτερη συγκέντρωση. Η Φενέρ συνήλθε , έκλεισε το 3ο 10λεπτο προηγούμενη με +12(61-74) ενώ λίγο αργότερα η διαφορά ανέβηκε ξανά σε υψηλά επίπεδα 66-84.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν άφησε ξανά το παιχνίδι να φύγει από τα χεριά της. Ο Κεμζούρα έδειξε αδυναμία να διαχειριστεί τις συνθήκες του αγώνα , στο τέλος κράτησε ανεξήγητα εκτός αγώνα τον Πρίντεζη ενώ γενικά εκτέθηκε από πολλές επιλογές του.

Στον επίλογο του αγώνα οι Πειραιώτες συνέχισαν να είναι ωσεί παρόντες στο παρκέ, και με τους Τούρκους να κυριαρχούν και στα ριμπαουντ, συνεχίζοντας να πυροβολούν από τα 6,75μ. διά χειρός Ντατόμε και Ντε Κολό, έφτασαν στο +18 (66-84), στο 33’.

Ένα μίνι ξέσπασμα με τον Πολ έριξε κάπως τη διαφορά (72-84), αλλά η ερυθρόλευκη»άμυνα δεν είχε αντίδοτο στους Γουίλιαμς και Ντε Κολό, με τους Τούρκους να συντηρούσαν τη διψήφιά τους απόσταση (76-90) και παρά την προσπάθεια του Σπανούλη (82-90) να φεύγουν με τη νίκη από το ΣΕΦ, με το τελικό 87-96.

Tα δεκάλεπτα: 20-22, 40-52, 61-74, 87-96

