Ανώμαλη προσγείωση για Λίβερπουλ, γλίτωσε «φθηνά» η Μπάρτσα (video)

Η ήττα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Λίβερπουλ, από τη Νάπολι, ήταν η μεγάλη έκπληξη απο τα αποτελέσματα της πρώτης δόσης των παιχνιδιών της πρεμιέρας των ομίλων του Champions League.

Oι «κόκκινοι» του Γιούργκεν Κλοπ βρέθηκαν σε κακή βραδιά και οι Ναπολιτάνοι δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη, μπαίνοντας στο παιχνίδι της πρόκρισης με τη νίκη τους (2-0) απέναντι στην αγγλική ομάδα, που υποχρεώθηκε στην πρώτη της φετινή ήττα.

Με το αμφισβητούμενο πέναλτι του Μέρτενς, η Νάπολι προηγήθηκε της Λίβερπουλ στο 82o λεπτό και στις καθυστερήσεις ο Γιορέντε σφράγισε το τρίποντο των «παρτενοπέι».

🙌 Brilliant save from Adrián to block Mertens volley! #UCL pic.twitter.com/ojsRkjMd39

Η Βαλένθια πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη στην πρεμιέρα του Champions League, με το 1-0 επί της Τσέλσι στο Λονδίνο, ενώ η Λειψία έκανε το «μπαμ» στο «Ντα Λουζ», επικρατώντας με 2-1 της Μπενφίκα, βάζοντας «φωτιά» με το καλημέρα στον έβδομο όμιλο, μετά και το 1-1 της Λιόν με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Στο «Στάμφορντ Μπριτζ» η Τσέλσι θα μπορούσε να είχε αποφύγει την ήττα εάν ο Μπάρκλεϊ ήταν εύστοχος από την «ασβεστένια βούλα» στο 87ο λεπτό, ωστόσο, το πέναλτι που εκτέλεσε έστειλε τη μπάλα πρώτα στο δοκάρι και μετά άουτ!

🦇 Valencia beat Chelsea for first time 💪 #UCL pic.twitter.com/2DUBpFF86x

Στο ντέρμπι της βραδιάς, Ντόρτμουντ και Μπαρτσελόνα έμειναν στο 0-0 σε ματς που ο Τερ Στέγκεν εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή, λόγω του πέναλτι που απέκρουσε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους μετά την εκτέλεση του Ρόις.

Ο νεαρός Χάαλαντ ήταν το πρόσωπο της βραδιάς, χάρις στο χατ τρικ που πέτυχε στο εμφατικό 6-2 της Σάλτσμπουργκ επί της Γκενκ.

⏰ RESULTS ⏰

😱 21 goals and DRAMA!

🔵 Napoli beat holders Liverpool

🦇 Valencia stun Chelsea in London

😮 Salzburg score 5 goals in first half

👏 Competition debutant Håland hits hat-trick #UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 17, 2019