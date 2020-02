Ανέλαβε και επίσημα ομάδα της Euroleague o Πασκουάλ

Το τιμόνι της Ζενίτ ανέλαβε και επίσημα, από το πρωί του Σαββάτου (15/2) ο Τσάβι Πασκουάλ, καθώς η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης γνωστοποίησε την πρόσληψη του.

Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος είχε ήδη ανακοινώσει πρώτος από την Παρασκευή (14/2) την συμφωνία του με τη ρωσική ομάδα, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2021, αντικαθιστώντας τον συμπατριώτη του, Χοάν Πλάθα.

Άξιο αναφοράς το γεγονός ότι στο πλευρό του θα βρίσκεται ο ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, με τον οποίο συνεργάστηκαν και στον Παναθηναϊκό.

Now it’s official: Xavier Pascual is our new head coach.

Welcome! 🙌🏽 pic.twitter.com/DMZ1uJB2uB

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) February 15, 2020