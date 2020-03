Αναβλήθηκε και το Moto GP της Ταϊλάνδης λόγω κοροναϊού

Αναβλήθηκε λογω της επιδημίας κοροναϊού (COVID-19) και το πργραμματισμένο για τις 22 Μαρτίου Moto GP της Ταϊλάνδης.

Την ανακοίνωση έκανε σήμερα (2/03) ο αντιπρόεδρος της χώρας Ανουτίν Χαρνβιρακούλ, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Πρέπει πρώτα να επικεντρωθούμε στην πανδημία. Πρέπει να αναβάλουμε τον αγώνα μέχρι να υπάρξει νέα ειδοποίηση».

Η γνωστοποίηση αυτή έρχεται την επόμενη μέρα, μετά την ακύρωση του Grand Prix μοτοσικλέτας στο Κατάρ, τον πρώτο αγώνα της σεζόν, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 8 Μαρτίου.

We regret to announce that the #ThaiGP has been postponed due to the coronavirus outbreak 📋

Full details below ⬇https://t.co/Tn8NRwk3MS

— MotoGP™ (@MotoGP) March 2, 2020