Αναμονή τέλος: Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ κέρδισε εντός έδρας στη Premier League δώδεκα χρόνια μετά! (video)

Ήταν 28 Απριλίου του 2007 όταν η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ κέρδισε για τελευταία φορά μπροστά στο κοινό τους σε επίπεδο Premier League, παίρνοντας -τότε- μια νίκη με σκορ 1-0 επί της Γουότφορντ.

Την Κυριακή (18/8/2019) μπήκε τέλος σε αυτήν την μεγάλη αναμονή για τον σύλλογο και τους οπαδούς, οι οποίοι γέμισαν όλες τις θέσεις στο «Bramall Lane» για να παρακολουθήσουν από κοντά την μεγάλη επιστροφή.

Έτσι, η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ έκανε «ποδαρικό» στις νίκες στην εφετινή Premier League, καθώς στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας επικράτησε 1-0 της Κρίσταλ Πάλας, πανηγυρίζοντας σε εντός έδρας παιχνίδι της μετά από δώδεκα χρόνια.

Sheffield United secure all three points at 🏠#SHUCRY pic.twitter.com/c1EMgERr87

— Premier League (@premierleague) August 18, 2019