Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του NBA, πρεμιέρα κόντρα στους Ρόκετς ο Αντετοκούνμπο (pics)

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ο μαγικός κόσμος του NBA επιστρέφει σε περίπου δύο μήνες και οι λάτρεις του μπάσκετ ανυπομονούν να γίνει το πρώτο τζάμπολ, ιδιαίτερα με το πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε η επίσημη σελίδα της λίγκας!

Πρεμιέρα λοιπόν στις 22 Οκτωβρίου με το ντέρμπι της χρονιάς για την Δυτική Ακτή! Οι Λέικερς του Βασιλιά Λεμπρόν αντιμετωπίζουν τους Κλίπερς του πρωταθλητή Λέοναρντ!

Δύο ημέρες αργότερα (24/10) ξεκινά η σεζόν για τον MVP του πρωταθλήματος, Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τα «ελάφια» να ταξιδεύουν στο Χιούστον για να αντιμετωπίζουν τον «άρχοντα του Τέξας» Τζέιμς Χάρντεν, αλλά και το νέο συμπαίκτη του Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Την ίδια μέρα οι Γουόριορς σε μία τελειώς διαφορετική έκδοση μετά την «φυγή» του KD και τους πολλούς τραυματισμούς, θα υποδεχτούν στην δικιά τους πρεμιέρα του Κλίπερς.

Ενδιάμεσα (23/10) υπάρχει ένα εξίσου θορυβώδες ραντεβού, καθώς οι Σέλτικς στη νέα τους προσπάθεια για κάτι καλύτερο σε σχέση με πέρυσι, θα προσπαθήσουν να ξεκινήσουν με το «δεξί» και να «αλώσουν» την Φιλαδέλφεια!

Αξίζει να σημειωθεί πως ανήμερα των Χριστουγέννων οι Μπακς θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τους Σίξερς!

The Bucks will play a total of 24 games on ABC, ESPN and TNT this season (up from 18 in 2018-19). Full Breakdown: https://t.co/jIQwUvDn09#FearTheDeer pic.twitter.com/1DnBxFjrHJ — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 12, 2019

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας στο ΝΒΑ:

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου

New Orleans at Toronto

Los Angeles Lakers at LA Clippers

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου

Boston at Philadelphia

Denver at Portland

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου

Milwaukee at Houston

LA Clippers at Golden State

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου

Dallas at New Orleans

Utah at Los Angeles Lakers

Η ανακοίνωση του NBA στο Twitter για την πρεμιέρα:

🚨 #KiaTipOff19 🚨 🗓️: 10/22-10/25

📺: TNT, ESPN Which team are YOU most excited to watch?? pic.twitter.com/jfsx68h1ET — NBA (@NBA) August 12, 2019

Πηγή: to10.gr