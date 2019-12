Αναγνώρισε την ποιότητα της Λίβερπουλ: «Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία!» (pic)

Συγχαρητήρια στη Λίβερπουλ για την πρόκριση στα νοκ-άουτ και του φετινού Champions League μετά το 2-0 των «κόκκινων» στη μεταξύ τους μάχη για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων έστειλε η Σάλτσμπουργκ.

Οι Αυστριακοί εξέπληξσαν τη φετινή αγωνιστική περίοδο με τις εμφανίσεις τους και το επιθετικό ποδόσφαιρο που παρουσίασαν στον κορυφαίο διασυλλογικό θεσμό.

Στο εντός έδρας παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ευρώπης παρά τις πολλές ευκαιρίες, η Σάλτσμπουργκ δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, ηττήθηκε δίκαια και αναγνώρισε την ποιότητα της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ, γράφοντας στα social media: «Συγχαρητήρια Λίβερπουλ! Καλή επιτυχία στα νοκ-άουτ».

Congratulations, @LFC! Best of luck in the knockout stage! #SALLIV #UCL pic.twitter.com/0A2iqwqSsG

— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) December 10, 2019