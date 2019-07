Τη συνεργασία τους με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες παρουσίασαν ΚΟΕ και Carbo One

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Την ένταξη της Carbo One Limited στη χορηγική οικογένεια της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ), στην κατηγορία του Μέγα Χορηγού, ανακοίνωσε η ΚΟΕ το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Ιουλίου 2019 σε εκδήλωση στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Η συνεργασία της ΚΟΕ με την Carbo One, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Κύπρο και από τις μεγαλύτερες διεθνώς στον τομέα των ανθράκων, αποτελεί μία σημαντική ώθηση για την Επιτροπή, προς την επίτευξη των στόχων της, στην προ-Ολυμπιακή χρονιά που διανύουμε.

Στη Διάσκεψη της Δευτέρας, παρουσιάστηκε επίσης η ένταξη της Carbo One στο χορηγικό πρόγραμμα της ΚΟΕ με τίτλο «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Τόκιο 2020». Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η ΚΟΕ ευελπιστεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο φάσμα υποστήριξης από εταιρείες, οργανισμούς, φορείς και ιδιώτες προς τους αθλητές της προ-Ολυμπιακής μας ομάδας, βοηθώντας τους περαιτέρω στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν για άρτια εκπροσώπηση της Κύπρου στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το καλοκαίρι του 2020. Η Carbo One επέλεξε να «υιοθετήσει» την ομάδα γυμναστικής της Κύπρου και συγκεκριμένα τους αθλητές Μάριο Γεωργίου, Ηλία Γεωργίου, Τομ Νικολάου (ενόργανη) και Βικτώρια Σκιττίδη (ρυθμική).

Παρόντες στην τελετή παρουσίασης της συνεργασίας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με την Carbo One, ήταν μεταξύ άλλων ο Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας επί θεμάτων αθλητισμού κ. Φοίβος Ζαχαριάδης, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, η γενική διευθύντρια και μέλη του Δ.Σ. του ΚΟΑ, εκπρόσωπος της ρωσικής πρεσβείας, εκπρόσωποι των χορηγών της ΚΟΕ, πρόεδροι και εκπρόσωποι αθλητικών φορέων και ομοσπονδιών και οι αθλητές της προ-Ολυμπιακής μας ομάδας από το άθλημα της γυμναστικής.

ΚΟΕ: «Συνεργάτες με μεγάλο ενθουσιασμό»

Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ντίνος Μιχαηλίδης τόνισε: «Από τον Ιούνιο, όταν η Κυπριακή Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Carbo One υπέγραψαν τη συμφωνία χορηγικής συνεργασίας, μέσα σε αυτές τις λίγες εβδομάδες που πορευόμαστε μαζί, μπορούμε να πούμε πως βρήκαμε συνεργάτες με μεγάλο ενθουσιασμό και όρεξη στο να βοηθήσουν στους μεγάλους στόχους της Ολυμπιακής Επιτροπής, που είναι η διάδοση των Αξιών του Ολυμπισμού και η άρτια εκπροσώπηση της χώρας μας στις διεθνείς διοργανώσεις, με αποκορύφωμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή θα ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις που ανέλαβε έναντι της Carbo One, με πυξίδα τις Ολυμπιακές Αξίες ΣΕΒΑΣΜΟΣ – ΦΙΛΙΑ – ΑΡΙΣΤΕΙΑ».

Η Γενική Διευθύντρια της ΚΟΕ, κα. Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη, στο δικό της χαιρετισμό, αφού καλωσόρισε την Carbo One στην πολύτιμη οικογένεια των χορηγών της Επιτροπής, ανέφερε ότι: «Τόσο η ένταξη της Carbo One στη χορηγική οικογένεια της ΚΟΕ, όσο και η επιπλέον στήριξή της στο πρόγραμμα μας ‘Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο δρόμο για το Τόκιο’, συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών και κάνει την πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες πιο εύκολη».

Carbo One: «Απαρχή μιας σπουδαία συνεργασίας»

Από πλευράς Carbo One, μίλησε η Διευθύντρια κα. Κατερίνα Χρίστου η οποία τόνισε: «Η σημερινή ημέρα ευελπιστούμε πως σφραγίζει την απαρχή μιας σπουδαίας συνεργασίας. Με μεγάλη τιμή συμπορευόμαστε με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή όντας ένας εκ των κύριων χορηγών. Η διαδρομή για τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι γεμάτη εμπόδια και σφυρηλατεί τον χαρακτήρα, πρόκειται για έναν επίπονο μαραθώνιο στον δρόμο της αριστείας. Η συνεργασία, η σκληρή δουλειά, η διορατικότητα και η όρεξη για βελτίωση είναι μερικές μόνο από αρετές που χρειάζονται για την επίτευξη του στόχου. Η Carbo One Ltd δεν θα μπορούσε να απέχει από αυτήν την προσπάθεια και με μεγάλη μας χαρά, πέρα από τη βασική μας χορηγία θα είμαστε αρωγοί και στην προσπάθεια τεσσάρων ταλαντούχων αθλητών μας μέσω του προγράμματος ‘Υιοθετήστε ενα αθλητή στο δρόμο για το Τόκυο 2020’. Βικτώρια Σκιττίδη, Μάριε Γεωργίου, Τομ Νικολάου και Ηλία Γεωργίου, καλή επιτυχία, είμαστε στο πλευρό σας».

Στο τέλος της Διάσκεψης, οι αθλητές της ομάδας γυμναστικής της Κύπρου, μαζί με τους ιθύνοντες της ΚΟΕ και της Carbo One, φωτογραφήθηκαν μαζί, στην πρώτη προωθητική ενέργεια της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ποια είναι η Carbo One

Η Carbo One Limited είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας άνθρακα στον κόσμο με ετήσιες πωλήσεις περίπου 80 εκατομμυρίων τόνων. Οι προθέσεις και οι προσπάθειες της εταιρείας στοχεύουν στην παροχή στους πελάτες της προϊόντων υψηλής ποιότητας που ικανοποιούν τις τεχνολογικές τους απαιτήσεις και τους επιτρέπουν να πληρούν αυστηρές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Ως αξιόπιστος προμηθευτής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η εταιρεία έχει σχέσεις με πελάτες από όλο τον κόσμο. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, τσιμεντοβιομηχανίες, χαλυβουργεία, νοικοκυριά και άλλοι καταναλωτές από περισσότερες από 40 χώρες καίνε άνθρακα που παρέχεται από την Carbo One.

Η Carbo One στοχεύει στη διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας. Η εταιρεία δεσμεύεται στην υποστήριξη έργων και δραστηριοτήτων των τοπικών κοινοτήτων. Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Εταιρικής Συμμετοχής εστιάζεται στην εκπαίδευση, την υγεία, τη νεολαία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η προστασία του περιβάλλοντος και η φροντίδα των μελλοντικών μας γενεών είναι από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της εταιρείας.

Η Carbo One Limited, ως κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, υποστηρίζει ενεργά οικολογικά, πολιτιστικά, αθλητικά και φιλανθρωπικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίζει σαφώς τη ζωτική σημασία της συμμετοχής σε εκδηλώσεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη μιας αρμονικής και υγιούς κοινωνίας στον σύγχρονο κόσμο.