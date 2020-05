Άλλα δυο κρούσματα κορωνοϊού στη Premier League

Ενώ η Premier League εντείνει τις προσπάθειες ώστε να πραγματοποιηθεί η επανεκκίνηση του πρωταθλήματος με τις ομάδες να προετοιμάζονται υπό αυστηρούς κανόνες, ο κορωνοϊός υπενθύμισε ξανά την παρουσία του.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος γύρος τεστ για την ανίχνευση του επικίνδυνου ιού. Από τα 996 τεστ υπήρξαν δύο θετικά, με τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων στη Premier League να ανέρχεται πλέον σε οκτώ, εφόσον ο πρώτος γύρος αποκάλυψε έξι επιβεβαιωμένα.

Η αναλογία, βέβαια, είναι ελάχιστη σε σχέση με τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν και τους οργανισμούς που εντοπίστηκαν θετικοί στον ιο, δεδομένου ότι έχουν μέχρι στιγμής πραγματοποιηθεί 1.744 τεστ.

Σημειώνεται δε ότι η διοργανώτρια αρχή δεν είναι διατεθειμένη να δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των ποδοσφαιριστών ή του προσωπικού, οι οποίοι έχουν προσβληθεί από κορωνοϊο, ενώ θα τεθούν σε καραντίνα επτά ημερών.

NEW: 2 positive tests from 2 Premier League clubs after second round of 996 tests, the PL has confirmed tonight. 8 positive tests out of 1,744 tests in total (0.45%) #SSN #COVID19

— Bryan Swanson (@skysports_bryan) May 23, 2020