Αιώνιος Τότι, δεν ξεχνιέται η τέχνη της μπάλας – Βίντεο

Πέρασαν κάτι παραπάνω από δυόμιση χρόνια από τη μέρα που ο Φραντσέσκο Τότι σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Το τελευταίο του ματς με τη φανέλα της αγαπημένης του Ρόμα, την οποία υπηρέτησε και δοξάστηκε ως αιώνιος αρχηγός, ήταν στις 28 Μαϊου του 2017.

Ο «καπιτάνο» των τιφόζι των «τζαλορόσι» δεν φόρεσε στην καριέρα του άλλη φανέλα. Και η απουσία του από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα είναι ακόμη και τώρα αισθητή.

Ωστόσο αν και μπαίνει στα σαράντα τέσσερα του χρόνια, το ποδόσφαιρο δεν ξεχνιέται. Ο «μονομάχος» συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο με τους φίλους του, καθώς δεν μπορεί να το αποβάλλει από τη δραστηριότητα του και ευτυχώς για όσους τον παρακολουθούν συνεχίζει να εντυπωσιάζει.

Στο τελευταίο παιχνίδι που αγωνίστηκε, έριξε μία βολίδα από αυτές που τάραζε τα δίχτυα της Serie A.

Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε:

Francesco Totti – As eternal as the city he is from. pic.twitter.com/aGbukuJXgD

