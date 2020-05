Αιφνίδια αποχώρηση από το ξενοδοχείο του προπονητή της Ουνιόν Βερολίνου

Λίγες ημέρες πριν την επανέναρξη της Bundesliga ένα ξαφνικό περιστατικό ήρθε να αναστατώσει την Ουνιόν Βερολίνου, η οποία θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για τον κυριακάτικο παιχνίδι της με τη Μπάγερν χωρίς τον προπονητή της.

Όπως ανακοίνωσε ο γερμανικός σύλλογος, ο τεχνικός της ομάδας, Ουρς Φίσερ, αποχώρησε εντελώς απρόσμενα σήμερα (13/5) από το κέντρο όπου διεξάγεται η προετοιμασία. Ο Ελβετός αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το ξενοδοχείο της Κάτω Σαξονίας, όπου διαμένει η ομάδα, για προσωπικούς λόγους, ενώ η ανακοίνωση προσθέτει ότι στο εξής τις προπονήσεις θα επιβλέπει ο άμεσος συνεργάτης του.

«Οι λόγοι (της αποχώρησης) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν έχουν να κάνουν σε καμία περίπτωση με τον κορονοϊό ή τις κατευθυντήριες οδηγίες της καραντίνας που έχουν δοθεί για την επανεκκίνηση της Bundesliga», υποστηρίζει στην ανακοίνωση της η Ουνιόν. Ο σύλλογος προσθέτει ακόμη ότι η τελευταία παρτίδα των τεστ ποδοσφαιριστών και προσωπικού δεν έδειξε κάποιο θετικό κρούσμα.

«Οι προπονήσεις των επόμενων ημερών θα επιβλέπονται από τους βοηθούς του, Μάρκους Χόφμαν και Σεμπάστιαν Μπένιγκ», καταλήγει το κείμενο. Ακόμη παραμένει αδιευκρίνιστο πότε θα επιστρέψει ο Φίσερ στον πάγκο, από τη στιγμή που όλες οι ομάδες θα πρέπει να παραμείνουν σε πλήρη απομόνωση για επτά ημέρες πριν την επανέναρξη της σεζόν.

