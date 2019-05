ΑΕΚ: Ο σύντομος απολογισμός της χρονιάς και το νέο ραντεβού που δόθηκε στα προκριματικά του Europa League

View this post on Instagram

Μία ακόμη πετυχημένη ποδοσφαιρική σεζόν (2018/19) έφτασε στο τέλος της. Μία σεζόν που σημαδεύτηκε από την παρουσία της ομάδας μας στους ομίλους του Europa League, την κατάκτηση του Σούπερ Καπ και την κατάληψη της 2ης θέσης στην βαθμολογία. Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές, καθώς και όλους τους Χορηγούς και Υποστηρικτές μας. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την έναρξη της νέας σεζόν (2019/20) και τις υποχρεώσεις στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League.