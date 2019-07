ΑΕΚ: Ντύθηκε στα κιτρινόμαυρα ο Ολιβέιρα, ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής στο ρόστερ της Ένωσης (pic)

Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είναι και τυπικά από το Σάββατο (20/7) ο Νέλσον Ολιβέιρα.

Ο Πορτογάλος επιθετικός έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Παρασκευής (19/7) και σήμερα (20/7) – αφού πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών.

«Ναι! Είναι δικός μας! Με τον Δικέφαλο στο στήθος! Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ ο Nέλσον Μιγκέλ Κάστρο Ολιβέιρα από την Norwich City FC!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ, μεταφέροντας τον ενθουσιασμό που υπάρχει για τη συμφωνία με τον Ολιβέιρα.

Ο Πορτογάλος άσος είναι ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής του κιτρινόμαυρου ρόστερ, καθώς συμφώνησε οι ετήσιες απολαβές του να είναι στο 1,2 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένων μπόνους κατάκτησης στόχων.

Στην ΑΕΚ ποντάρουν πολλά στον Ολιβέιρα, που στο ξεκίνημα της καριέρας του είχε ονομαστεί ως Πορτογάλος Καντονά, ενώ διαδέχεται τον Έκι Πόνσε που αποχώρησε από την Ένωση.

🔶Ναι! Είναι δικός μας! Με τον Δικέφαλο στο στήθος ο Nέλσον Μιγκέλ Κάστρο Ολιβέιρα!

➡️AEK Athens FC is delighted to announce Nélson Oliveira has joined our club from @NorwichCityFC

👉Βem-vindo Nelson! 🙌#aekfc #aekfctransfers2019 #aekfc2019_20 #oliveira #aekfamily pic.twitter.com/gzmB4KviDM

— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 20, 2019