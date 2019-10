Αδιανόητο ντέρμπι στο «Άνφιλντ» με μεγάλη νικήτρια τη Λίβερπουλ! (video)

Αυτό δεν ξανάγινε! Σε κάθε τέρμα της μίας, ερχόταν η απάντηση της άλλης! Το αποτέλεσμα; Κανονική διάρκεια 5-5 ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Άρσεναλ, το πρώτο μεταξύ τους ντέρμπι στην ιστορία με περισσότερα από εννέα γκολ.

Και επειδή καμία δεν θα υποχωρούσε, το «έπαιξαν» στα πέναλτι εκεί όπου οι «κόκκινοι» αποδείχτηκαν πιο εύστοχοι και εξασφάλισαν την πρόκριση στα προημιτελικά του Carabao Cup με τελικό σκορ 5-4!

Η εξέλιξη του ντέρμπι στο «Ανφιλντ» ήταν (τουλάχιστον) συγκλονιστική. Η Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ που χρησιμοποίησε αρκετά νεανική ομάδα, προηγήθηκε μόλις στο έκτο λεπτό χάρη σε αυτογκόλ του Μουστάφι αλλά η Αρσεναλ σόκαρε τους «κόκκινους» σκοράροντας τρία γκολ σε τρεις ευκαιρίες (1-3) με τον Τορέιρα (19′), και τον Μαρτινέλι (26′, 36′).

Η Λίβερπουλ μείωσε (2-3) με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μίλνερ στο 43o λεπτό, αλλά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου η Αρσεναλ βρήκε και πάλι τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Μέιτλαντ-Νάιλς στο 54ο λεπτό. Μολονότι όμως το 2-4 έμοιαζε με ανυπέρβλητο εμπόδιο, η απίθανη και απρόβλεπτη ομάδα του Κλοπ με δύο γκολ σε διάστημα τεσσάρων λεπτών ισοφάρισε (4-4).

WHAT A MOMENT FOR CURTIS JONES!! WINNING PENALTY AT THE KOP END!! ❤️ pic.twitter.com/Vkpm57U6RM

— Liverpool FC (@LFC) October 30, 2019