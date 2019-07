Αδιανόητη κατάρα από Φονίνι: Ο Ιταλός τενίστας ευχήθηκε να πέσει βόμβα στο Wimbledon (video)

Aντιμέτωπος με πολύ βαριά τιμωρία βρίσκεται ο Ιταλός τενίστας Φάμπιο Φονίνι μετά την απαράδεκτη και υβριστική συμπεριφορά του σε βάρος των διοργανωτών του Wimbledon.

Ο Φονίνι δεν μπήκε με καθόλου καλή διάθεση στον αγώνα του με τον Τένις Σάντγκρεμ και αυτό φάνηκε από τα νεύρα που έβγαλε στο κορτ, καθόλη τη διάρκεια της μονομαχίας τους. Αφορμή ήταν η απόφαση των διοργανωτών να ορίσουν το παιχνίδι με τον Αμερικανό στο Court 14.

Ο ίδιος θεωρούσε ότι σαν Top-10 παίκτης (σ.σ βρίσκεται στο Νο.10) θα έπρεπε να έχει καλύτερη αντιμετώπιση και ως εκ τούτου έπρεπε να παίξει σε ένα από τα μεγάλα κορτ. Ο Ιταλός, λοιπόν, τα είχε μαζεμένα από πριν και η ήττα από τον Τένις Σάντγκρεν ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14.

“A bomb should explode here.” pic.twitter.com/EBnLwGHOPP

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 6, 2019