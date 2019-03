Αχτύπητος ο Λουκάκου! Ένα γκολ μακριά από σκορ πρόκρισης η Γιουνάιτεντ (video)

Ένα τέρμα μακριά από την πρόκριση εβρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθώς προηγείται με 2-1 της Παρί Σεν Ζερμέν στο ημίχρονο της συνάντησης του «Παρκ ντε Πρενς» στον μεταξύ τους επαναληπτικό για τη φάση των «16» του Champions League.

Mια επιπολαιότητα Τζανλουίτζι Μπουφόν σε μια φαινομενικά εύκολη επέμβαση (σ.σ έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του) έπειτα από το σουτ του Μάρκους Ράσφορντ έδωσε την ευκαιρία στον Ρομελού Λουκάκου να σημειώσει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο παιχνίδι, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην υπόθεση πρόκριση.

Και αυτό διότι οι «κόκκινοι διάβολοι» απέχουν πλέον μόλις ένα τέρμα για να τεθούν σε πλεονεκτική θέση έναντι της γαλλικής ομάδας (σ.σ είχε πάρει νίκη 2-0 στο πρώτο παιχνίδι στην Αγγλία).

Buffon Mistake leads to Lukaku’s goal.

Let’s see if this livens up the match some more!

PSG 1 – 2 Manchester United#PSGMU #ChampionsLeague #Lukaku pic.twitter.com/omJc21oEkc

— José 🇺🇲🇪🇨 (@CasemiroIsGod) March 6, 2019