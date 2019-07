4η Ιουλίου: Το επετειακό παπούτσι με το σφυροδρέπανο που προκάλεσε ακόμα και την αντίδραση του Τραμπ (pic)

Η απόφαση της Nike να εκδώσει ένα επετειακό μοντέλο παπουτσιού για την επανάσταση της 4ης Ιουλίου προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, αλλά και το ειρωνικό σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Η αμερικανική εταιρεία αθλητικών ειδών που στο παρελθόν έχει κάνει επετειακές εκδόσεις παπουτσιών της εξέδωσε σε περιορισμένο αριθμό το Air Max 1 ένα κόκκινο παπούτσι που με κίτρινο φόντο είχε το παραδοσιακό σήμα της εταιρείας και ένα σφυρί παραπέμποντας στο κλασσικό σήμα του σφυροδρέπανου που χαρακτήριζε τη ρωσική επανάσταση του 1917.

Πρώτος αντέδρασε ο πρώην παίκτης του NFL Kόλιν Κιπέρνικ ο οποίος χαρακτήρισε την ιδέα «άστοχη» καθώς συνδυάζει δύο διαφορετικά ιστορικά γεγονότα που είχαν διαφορετικά κίνητρα.

«Η επανάσταση που έγινε την εποχή της δουλείας πρέπει να γιορτάζεται με σεβασμό στην ανθρωπότητα και να μην συνδυάζεται στη μνήμη των λαών με άλλα γεγονότα», είπε ο Κιπέρνικ.

If the Betsy Ross Flag, the flag of the American Revolution, is too offensive for Nike to commemorate The 4th of July maybe Nike should go with this… seems to be more in line with their views. pic.twitter.com/prAyOwTOau

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 3, 2019