Απίθανο γκολ με κεφαλιά πίσω από τη σέντρα του γηπέδου στην Αγγλία! (video)

Aυτό κι αν είναι γκολ! Και τι γκολ, με κεφαλιά πίσω από τη γραμμή του κέντρου του γηπέδου!

Σε αναμέτρηση της Non League Premier (7η Αγγλίας), καταγράφηκε ένα από τα πλέον παράξενα τέρματα, καθώς ο Στεφ Γκαλίνσκι της Μπέιζφορντ Γιουνάιτεντ, σε μια δυνατή απομάκρυνση με το κεφάλι, έστειλε την μπάλα να σκάσει στο έδαφος, να περάσει πάνω από τον τερματοφύλακα Κάμερον Μπέλφορντ της FC Γιουνάιτεντ και να καταλήξει στα δίχτυα κάνοντας το 1-2.

Ακολούθησαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί για τους ποδοσφαιριστές της Μπέιζφορντ, που αναδείχθηκαν τελικά νικητές (1-3) του παιχνιδιού.

«Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε εκεί», σχολίασε ο σπίκερ του παιχνιδιού, καθώς ο τερματοφύλακας έμεινε άγαλμα και δεν έκανε προσπάθεια για να αποκρούσει.

Ο σκόρερ πάντως το διασκέδασε: «Μερικές φορές, απλά πρέπει να βάλεις το κεφάλι σου. Αυτή είναι η δουλειά μου», τόνισε ο 25χρονος Πολωνός. Η αγγλική ομάδα που έχει έδρα στο Νότιγχαμ, έχει καταγράψει πέντε ανόδους σε επτά χρόνια.

For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski’s headed goal from inside his own half.

Footage by kind permission of @FCUnitedMcr #slabheadstef @SoccerAM @BBCMOTD pic.twitter.com/oRIE8WXS47

— Basford United FC (@Basfordutdfc) October 16, 2019