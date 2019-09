Μουντομπάσκετ: «Δώρο» της Τσεχίας στην Ελλάδα, «σκόρπισε» τη Βραζιλία (video)

Η Τσεχία συνεχίζει τις αναταράξεις στην παρθενική συμμετοχή της σε Παγκόσμιο Κύπελλο, υποχρεώνοντας σε υπόκλιση και τη Βραζιλία!

Η ομάδα του Ρόνεν Γκίνσμπουργκ επικράτησε άνετα με 93-71, στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων της στη δεύτερη φάση, βελτιώνοντας σε 3-1 το ρεκόρ της και βάζοντας σε μπελάδες τους Βραζιλιάνους, οι οποίοι με το ίδιο ρεκόρ πλέον, θέλουν μόνο νίκη επί των ΗΠΑ τη Δευτέρα (9/9, 15:30) για να προκριθούν στην προημιτελική φάση.

Στον αντίποδα, η Τσεχία θα αντιμετωπίσει την ίδια ημέρα την Ελλάδα (9/9, 11:30), με στόχο το «2 στα 2» που θα τη στείλει στα ουράνια.

Η σημερινή επιτυχία της Τσεχίας, πάντως, διώχνει εν μέρει το άγχος από το μυαλό των Ελλήνων διεθνών στον σημερινό αγώνα με τις ΗΠΑ (15:30), καθώς ακόμη και με ήττα της «γαλανόλευκης» το όνειρο παραμένει υπό προϋποθέσεις (σ.σ. θα μετρήσει η διαφορά πόντων) ζωντανό, μιας και με νίκη με τουλάχιστον +12 επί της ομάδας του Ρόζεν Γκίνσμπουργκ (σ.σ. και νίκη των ΗΠΑ επί της Βραζιλίας) προκρίνεται στα προημιτελικά!

Το ιδανικό, πάντως, για την ομάδα του Θανάση Σκουρτόπουλου παραμένει το δύο στα δύο.

20PTS I 7REB I 9AST I 3STL I 35EFF

🇨🇿 @Satoransky was UNREAL vs 🇧🇷, fueling @CeskyBasketbal to their 3W in #FIBAWC! #CzechRepublicGotGame

📖 https://t.co/qee22jLSCi pic.twitter.com/H8HS8NwGph

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 7, 2019