H ευρωπαϊκή μάχη του Απόλλωνα στην Ολλανδία με αμέτρητες επιλογές και Cash Out από την Stoiximan!

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ο Απόλλων Λεμεσού αντιμετωπίζει την Αϊντχόφεν στις 21:30 στην Ολλανδία για την είσοδο στους ομίλους του Europa League και η Stoiximan, η μεγαλύτερη εταιρεία στοιχημάτων στην Κύπρο σας προσφέρει την κρίσιμη αναμέτρηση με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και Cash Out!

Η Stoiximan, είναι η ΠΡΩΤΗ εταιρεία στην Κύπρο που επανέφερε το Cash Out και δίνει την ευκαιρία στους παίκτες του στοιχήματος να βγουν κερδισμένοι!

Η Αϊντχόφεν είναι το φαβορί για τη νίκη με τον άσσο να δίνει απόδοση 1.38, την ισοπαλία στο 5.25 και τη νίκη του Απόλλωνα στο 7.50! Η πρόκριση των Ολλανδών δίνει απόδοση 1.25 και του Απόλλωνα 4.15, ενώ το over 2.5 γκολ δίνει 1.62 και το under 2.5 γκολ δίνει 2.25. Το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνει 1.90 και το No Goal δίνει 1.83, ενώ το να ανοίξει το σκορ ο Απόλλωνας δίνει απόδοση 3.45 και το να μην μπει κανένα γκολ δίνει απόδοση 11.00.

Για τους πιο τολμηρούς, το ενδεχόμενο να κερδίσει ο Απόλλων Λεμεσού με 1 γκολ ακριβώς δίνει απόδοση 8.50, ενώ το να κερδίσει η Αϊντχόφεν με 2 γκολ ακριβώς δίνει απόδοση 4.15. Ποιος παίκτης θα σκοράρει πρώτος; Ο Donyell Malen δίνει απόδοση 4.50, ο Μπέρχβαϊν δίνει απόδοση 5.00, ενώ από την πλευρά του Απόλλωνα, ο Ζελάγια δίνει απόδοση 10.00 και η πιθανότητα να σκοράρει σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα δίνει απόδοση 3.90. Επιπλέον, το ενδεχόμενο να μπουν 2-3 γκολ στον αγώνα δίνει απόδοση 2.02.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις αμέτρητες επιλογές που προσφέρει η Stoiximan, η μοναδική εταιρεία με τα τόσα ειδικά στοιχήματα σε όλα τα παιχνίδια (σκόρερ, κάρτες, κόρνερ κτλ.)!

Αναλυτικά όλες οι αγορές για το Αϊντχόφεν-Απόλλων Λεμεσού εδώ.

Οι καλύτερες αποδόσεις και οι περισσότερες επιλογές, όπως πάντα, στην Stoiximan, τη μοναδική εταιρεία με τόσα πολλά ειδικά στοιχήματα, σε όλα τα ματς! Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση. Και μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.