Βούρκωσε ο Τζόκοβιτς: «Ο Κόμπι ήταν μέντορας μου, φίλος μου» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς διατηρούσε προσωπική επαφή με τον Κόμπι Μπράιαντ τα τελευταία χρόνια και η είδηση της απώλειας του τον συγκλόνισε.

Μετά το τέλος του αγώνα με τον Μίλος Ράονιτς στον προημιτελικό του Australian Open o «Νόλε» έβαλε τα κλάματα μιλώτας για τον αδικοχαμένο αστέρα του ΝΒΑ.

«Είχα την τύχη να έχω μια προσωπική σχέση μαζί του. Όταν χρειαζόμουν συμβουλές και υποστήριξη, ήταν εκεί. Ήταν μέντοράς μου, φίλος μου», ήταν το αρχικό του σχόλιο.

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε: «Ήταν ένα σοκ για όλους μας. Ήταν σαράντα χρονών, χρησιμοποιούσε πολλές φορές το ελικόπτερο, για επαγγελματικές συναντήσεις σε αποστάσεις κάτω από διακόσια χιλιόμετρα. Δεν ήταν ότι το χρησιμοποιούσε σπάνια. Είναι λυπηρό. Η κόρη του ήταν δεκατριών ετών. Συγγνώμη δεν ξέρω τι να πω. Έχει ραγίσει η καρδιά μου».

“When I needed some advice and some support, he was there for me.”

An emotional Novak Djokovic pays tribute to Kobe.

(via @AustralianOpen) pic.twitter.com/xAi00eIw91

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 28, 2020