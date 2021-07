«Συγχαρητήρια στον απερχόμενο υπ. Υγείας!» του Νίκου Τιμοθέου

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Σε μια εποχή συνεχούς γκρίνιας και τάσης να τα βλέπουμε όλα στραβά, αξίζει να συγχαίρουμε δημόσια πρόσωπα που διαπρέπουν επιτυγχάνοντας τους στόχους που τους έθεσε η πολιτεία ή/και που έθεσαν οι ίδιοι στον εαυτό τους!

Παρακολουθώντας, έστω και από μακριά, την πορεία του ΟΑΥ και άρα της προετοιμασίας για την εισαγωγή ενός γενικού συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (αφού τέτοιο είναι τουλάχιστον επί του παρόντος το ΓεΣΥ), το τι πέτυχε είναι άθλος!

Η πορεία αυτή αντιμετώπισε πολλά εμπόδια!

Το μεγαλύτερο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ήταν η αρνητικότητα, αν όχι «εχθρότητα», από τον ΠΙΣ!

Αν ο ΠΙΣ αγκάλιαζε εξαρχής τον ΟΑΥ και το ΓεΣΥ, κατά την έναρξη της λειτουργίας του:

(1) θα είχαμε πρωτόκολλα για όλες τις ιατρικές και παραϊατρικές πράξεις,

(2) θα ήταν σίγουρα καλύτερο το λογισμικό,

(3) θα ήταν το ΓεΣΥ ολοκληρωμένο και

(4) θα είχε το ΓεΣΥ πλήρη συστήματα εσωτερικού ελέγχου και ελάχιστες ατασθαλίες!

Θα πρέπει να θυμίσουμε επιπρόσθετα ότι:

η διεύθυνση του ΟΑΥ πέρασε από χίλια μύρια κύματα τα πολλά πρώτα παιδικά του χρόνια,

ο ΟΑΥ αντιμετώπισε τη μη φιλικότητα των ασφαλιστικών εταιρειών,

ο ΟΑΥ αντιμετώπισε αντίθεση ακόμη και πολιτικών κομμάτων μέχρι και συντεχνιών υπαλλήλων που θεωρούσαν ότι τα υφιστάμενα συστήματα ΙΦΠ τους θα ήταν καλύτερα από το ΓεΣΥ,

ο ΟΑΥ αντιμετώπισε και το αράπικο παζάρι μεγαλοεισαγωγέων φαρμάκων και πλείστων όσων άλλων παρόχων υπηρεσιών!

Σίγουρα έχει ακόμη πολύ δρόμο το ΓεΣΥ για να ωριμάσει, πλην όμως νομίζω ότι η υπερνίκηση και μόνο των πιο πάνω «δυσκολιών» συνιστά μεγάλη επιτυχία.

Γι’ αυτό αξίζουν συγχαρητήρια και στον πρώην υπουργό Υγείας κ. Γ. Παμπορίδη μαζί με τον απερχόμενο κ. Κ. Ιωάννου και την κυβέρνηση!

Ας ευχηθούμε ότι θα καταφέρει και ο ΟΚΥπΥ να πετύχει, αν και προσωπικά είμαι πεπεισμένος ότι μόνο με τη μερική ιδιωτικοποίησή του και ιδιαίτερα με την ανάθεση της διοίκησης και της διεύθυνσής του σε εξειδικευμένο οίκο του εξωτερικού θα το πετύχει!

*Πρώην ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή Cyta, συν-συγγραφέα του βιβλίου Executive Excellence: Combine Leadership and Management to Create and Deliver Value