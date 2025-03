Της εξουσίας παπαρδέλες …

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Θα επιχειρήσουμε να αντιστρέψουμε το brain drain σε brain gain, φέρνοντας πίσω Κύπριους επαγγελματίες». Ούτε αν τους κάνει… brain wash δεν έρκουνται back, διότι probably όσοι εφύαν… they threw stone behind them

• «Δικτάτορας ο Ζελένσκι» κατά τον Τραμπ! Ενώ ο Πούτιν, 25 χρόνια στην εξουσία, είναι υπόδειγμα… δημοκράτη;! Τον Ναβάλνι ο Ζελένσκι τον σκότωσε;... Παρεμπιπτόντως, χαρές που θα εκάμαν τόσο η αμερικάνικη όσο και η ρωσική εκδοχή του Χίτλερ, μετά την αύξηση των ποσοστών του ακροδεξιού-φιλορωσικού κόμματος AfD στις γερμανικές εκλογές… • «Εννέα μήνες μετά την εξαγγελία για εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία, από τα 500 σχολεία εγκαταστάθηκαν σε 29 και από αυτά μόλις στα 5 μπορούν να λειτουργήσουν». Στα υπόλοιπα; Γιάλι άλι… να κοντέψουν οι προεδρικές εκλογές και θα εγκατασταθούν και στα υπόλοιπα, ασφαλώς μετά κοψίματος κορδέλων και εκφώνησης παπαρδέλων!... • «Αντιδράσεις προκαλούν στις σχολές οδηγών στη Λεμεσό οι υπερβολικές καθυστερήσεις για τους υποψήφιους οδηγούς». Αντί να διαμαρτύρονται, ας στείλουν μήνυμα στον Πρόεδρο ότι «αλληξανά ψήφο που λλέου μας… γιοκ!», οπόταν, αντί αναμονής 9 μηνών, θα τους ορίζουν ραντεβού… σε 9 ώρες! • «Στο πολύ σημαντικό θέμα αξιοποίησης του φυσικού αερίου έχει μπει πλέον το νερό στο αυλάκι». Τάδε έφη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στις κλαννιές που μας αμολούσε ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, που μας υποσχόταν ότι από το 2015 θα είχαμε μεταλλαχτεί από κακομοίρηδες σε… εμίρηδες και θα κυκλοφορούσαμε με τζιελλαπίες! • Αννίτα Δημητρίου, πρόεδρος ΔΗΣΥ: «Το Σάββατο έγινε ένα άλμα δημοκρατίας, επανήλθε η πολιτική ορθότητα». Δηλαδή, μέχρι την Παρασκευή, στον ΔΗΣΥ επικρατούσε… ο πολιτικός ανορθολογισμός;! • «Ρεύμα (ή ψευδορεύμα;!) από το ψευδοκράτος χρησιμοποίησε η Κυπριακή Δημοκρατία για να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες λόγω του πρόσφατου ψύχους». Τούντη φορά, ελπίζω να εκρωστήκαν της Ρούλας Μαυρονικόλα, πρώην βουλεύτριας της ΕΔΕΚ, η οποία, όταν πριν μερικά χρόνια χρειαστήκαμε και πάλιν ηλεκτρικό ρεύμα από τα κατεχόμενα, έκαμνε ττεμπίσhια στους αρμόδιους «να ελέγξουν την ποιότητά του». Του… ηλεκτρικού ρεύματος! • Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Θα επιχειρήσουμε να αντιστρέψουμε το brain drain σε brain gain, φέρνοντας πίσω Κύπριους επαγγελματίες». Ούτε αν τους κάνει… brain wash δεν έρκουνται back, διότι probably όσοι εφύαν… they threw stone behind them! Εκτός και αν τους πείσει ότι like Cyprus it doesn't have! • Με επιστολή του που δημοσιεύτηκε στον «Π» της 19ης Φεβρουαρίου, ένας αναγνώστης σχολιάζοντας άρθρο του κ. Χρήστου Πουργουρίδη τον προκαλεί να απαντήσει σε κάποιο ερώτημά του, οπόταν, όπως γράφει (ο αναγνώστης), θα του πει «μπράβο που έχετε το θάρρος της άποψής σας»! Του κ. Πουργουρίδη! Ο οποίος αρθρογραφεί ανελλιπώς, ενυπόγραφα, εδώ και χρόνια, ενώ ως πολιτικός είναι από τα λιγοστά στελέχη του Συναγερμού -αν όχι ο μοναδικός- που τόλμησαν να ασκήσουν δημόσια κριτική στον Αναστασιάδη! Εν αντιθέσει με τον συντάκτη της επιστολής που δεν έχει το θάρρος της δικής του γνώμης, αφού το δικό του άρθρο το υπογράφει ως «ένας αναγνώστης»! Δικαίωμά του να υπογράφει με ψευδώνυμο, όμως την ίδια στιγμή να παροτρύνει τους άλλους να έχουν το θάρρος της γνώμης τους… συγγνώμη, δεν νομίζει πως κάπως το έχει παραξηλώσει; Περισσότερο την παροιμία «δάσκαλε που δίδασκες κσι νόμο δεν εκράτεις» μου θυμίζει… • «Κατηγορητήρια θα καταχωρισθούν στα δικαστήρια αν μέχρι τέλη Μαρτίου δεν καταβληθούν οι καθυστερημένες φορολογικές οφειλές των ποδοσφαιρικών σωματείων-εταιρειών ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ, Απόλλωνα και Ανόρθωσης, ύψους €5,3 εκατ., ούτε θα εκδοθεί βεβαίωση για να αγωνιστούν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα». Ε πέτε αλλόναν! Αν καταβληθεί το πιο πάνω ποσό μέχρι τέλος Μαρτίου, δεσμεύομαι να κυκλοφορώ με σκολαρίτζιν και αν καταχωρισθούν κατηγορητήρια θα βάλω αλλόναν! Όταν δε βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου για οφειλές στο Δημόσιο ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος και άλλοι γνωστοί επιχειρηματίες που συμμετείχαν στα διοικητικά συμβούλια των ποδοσφαιρικών σωματείων-εταιρειών, τότε στις επόμενες προεδρικές εκλογές θα ψηφίσω Χριστοδουλίδη και στις μεθεπόμενες… Φιλίππα! • Η Εκκλησία της Κύπρου ανακοίνωσε ότι δεν θα τελεί εξόδιο ακολουθία σε περίπτωση καύσης των νεκρών. Προσωπικά, ποσώς με απασχολεί, όταν δε αποδημήσω εις Κύριον, θα με… απασχολεί έτι λιγότερο! Άσε που θα γλυτώσω τζαι που τα έξοδα της κηδείας! Γιαννάκης Ηρακλέους