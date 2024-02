Εκείνο που εγείρει αντιρρήσεις από κοινωνικούς επιστήμονες (τουλάχιστον από τους περισσότερους) δεν είναι ο γάμος μεταξύ των ομοφυλόφιλων per se, αλλά η υιοθεσία παιδιών από ομοφυλόφιλα ζευγάρια

Οι ομοφυλόφιλοι έχουν κάθε δικαίωμα να συμβιώσουν και να συνεχίσουν τη ζωή τους σαν ζευγάρι. Παρά ταύτα, ένα παιδί χρειάζεται να μεγαλώσει σε μια οικογένεια που του παρέχει τόσο το μοντέλο της μητέρας όσο και του πατέρα ώστε να μπορέσει να διατηρήσει μια ισορροπία για τη ζωή του, ανέφερε η Έλενα Ακρίτα, πολιτικός και δημοσιογράφος. Η Ελλάδα έγινε τις προάλλες η πρώτη χώρα, χριστιανική ορθόδοξη στην πλειονότητά της, που νομιμοποίησε τους γάμους ομοφυλόφιλων ζευγαριών τα οποία θα μπορούν πλέον να υιοθετούν παιδιά. Είναι γεγονός ότι όσον αφορά τον γάμο μεταξύ ομοφυλόφιλων, μόνο δογματικοί αναλυτές τον στηλιτεύουν. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο νέος νόμος «θα καταργήσει με τόλμη μια σοβαρή ανισότητα». Το μήνυμα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας είναι ότι ο γάμος δεν πρέπει να είναι προνόμιο μιας ομάδας ανθρώπων αλλά δικαίωμα για όλους που τον επιλέγουν. Και το δικαίωμα δεν παζαρεύεται. Στο δικαίωμα δεν υπάρχει αντίθετη γνώμη, δεν υπάρχει αντίθετη άποψη, το δικαίωμα δεν υπόκειται σε διαδικασίες δημοψηφισμάτων. Εκείνο όμως που εγείρει αντιρρήσεις από κοινωνικούς επιστήμονες (τουλάχιστον από τους περισσότερους) δεν είναι ο γάμος μεταξύ των ομοφυλόφιλων per se αλλά η υιοθεσία παιδιών από ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Γνώμονας των κοινωνικών επιστημόνων δεν είναι τίποτα άλλο παρά το συμφέρον του παιδιού, που η κατοχύρωσή του θα οδηγούσε σε μια πιο υγιή και ευτυχέστερη κοινωνία.

Εν πρώτοις, τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια που χρησιμοποιούν την επιλογή της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) ή της παρένθετης μητέρας δημιουργούν σκόπιμα μια κατηγορία παιδιών τα οποία θα ζουν χωριστά από τη μητέρα ή τον πατέρα τους. Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά της εξωσωματικής γονιμοποίησης συχνά ρωτούν τις ανύπαντρες ή λεσβίες μητέρες τους για τον πατέρα τους, κάνοντάς τους ερωτήσεις όπως: «Μαμά, τι έκανες με τον μπαμπά μου;» «Μπορώ να του γράψω ένα γράμμα;» «Με έχει δει ποτέ;», και άλλες παρόμοιες. Αυτές οι ερωτήσεις αποκαλύπτουν τη σημαντική απουσία του πατέρα. Γνωρίζουμε ότι οι πατέρες διαπρέπουν στη μείωση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της παραβατικότητας στα αγόρια και της σεξουαλικής δραστηριότητας στα κορίτσια. Οι πατέρες ασκούν μια μοναδική, κοινωνική και βιολογική επιρροή στα παιδιά τους. Επομένως, η απουσία του πατέρα σε κορίτσια που μεγάλωσαν μακριά από τον βιολογικό τους πατέρα είναι πολύ πιθανόν να βιώσουν πρόωρη εφηβεία και εφηβική εγκυμοσύνη από τα κορίτσια που περνούν ολόκληρη την παιδική τους ηλικία σε μια οικογένεια ετεροφυλόφιλων. Οι φερομόνες ενός πατέρα επηρεάζουν τη βιολογική ανάπτυξη της κόρης. Με άλλα λόγια, ένας ισχυρός γάμος παρέχει στα κορίτσια ένα πρότυπο για το τι πρέπει να αναζητήσουν από έναν άνδρα και τους δίνει την αυτοπεποίθηση να αντισταθούν στις σεξουαλικές παρακλήσεις των φίλων τους. Τα παιδιά επίσης έχουν ανάγκη από τις βιολογικές μητέρες τους - είναι αυτές που διαπρέπουν στο να παρέχουν στα παιδιά συναισθηματική ασφάλεια και στην ανάγνωση των σωματικών και συναισθηματικών ενδείξεων των βρεφών. Δίνουν, επίσης, στις κόρες τους μοναδικές συμβουλές καθώς αντιμετωπίζουν τις σωματικές, συναισθηματικές και κοινωνικές προκλήσεις που σχετίζονται με την εφηβεία. Εν περιλήψει, κάθε παιδί έχει δικαίωμα σε μητέρα και πατέρα. Στη δομή μιας ομοφυλοφιλικής οικογένειας, αυτό το δικαίωμα του παιδιού απουσιάζει μεθοδικά και σκόπιμα. Πρόκειται για θεμελιώδη παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι η διαφορετικότητα είναι πάντα μεγαλύτερο ερέθισμα για την ανάπτυξη από την ισότητα. Οι έρευνες των τελευταίων δεκαετιών έχουν δείξει σταθερά ότι οι μητέρες και οι πατέρες συμβάλλουν η καθεμία/ο καθένας ξεχωριστά στην υγιή ανάπτυξη του παιδιού. Ένα παιδί σε μια ομοφυλοφιλική οικογένεια βρίσκεται σε μειονεκτική θέση από την αρχή κιόλας της ανάπτυξής του.

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του τρόπου ζωής ομοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων ζευγαριών. Στατιστικά μιλώντας, οι εναλλασσόμενες σεξουαλικές επαφές των ομοφυλόφιλων ανδρών που ζουν μαζί είναι περισσότερες απ' ό,τι σε μια κοινή σχέση πατέρα - μητέρας. Αυτό έχει καταστροφική επίδραση στις δεσμευτικές ανάγκες των παιδιών. Για τις γυναίκες που ζουν ως λεσβίες είναι αξιοσημείωτο ότι η πλειοψηφία δεν έχει και δεν επιθυμεί να έχει έναν άνδρα/άνδρες σε στενή σχέση. Αυτό έχει επιζήμια και ανασταλτική επίδραση στην ανάπτυξη της ανδρικής ταυτότητας στα αγόρια.

Παραδοσιακά, ο γάμος και η τεκνοποίηση συνδέονται στενά μεταξύ τους. Πράγματι, από κοινωνιολογική άποψη, ο πρωταρχικός σκοπός που υπηρετεί ο γάμος είναι να εξασφαλίσει μητέρα και πατέρα για κάθε παιδί που γεννιέται σε μια κοινωνία. Όμως, στη σύγχρονη εποχή, πολλοί Δυτικοί βλέπουν τον γάμο με πρωτίστως συναισθηματικούς όρους. Μεταξύ άλλων, ο κίνδυνος με αυτήν τη νοοτροπία είναι ότι καλλιεργεί μια αντιναταλιστική νοοτροπία που τροφοδοτεί τη μείωση του πληθυσμού, η οποία με τη σειρά της επιβάλλει τεράστιες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές πιέσεις στην ευρύτερη κοινωνία. Ο γάμος μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου θα υπονόμευε περαιτέρω τον κανόνα αναπαραγωγικής ηλικίας που συνδέεται εδώ και καιρό με τον γάμο, στον βαθμό που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει απαραίτητη σχέση μεταξύ της τεκνοποίησης και του γάμου. Για παράδειγμα, η Ολλανδία, η Σουηδία και ο Καναδάς, που η τεκνοθεσία από ομοφυλόφιλα ζευγάρια είναι νόμιμη, έχουν ποσοστά γεννήσεων που κυμαίνονται γύρω στο 1,6 παιδιά ανά γυναίκα - πολύ χαμηλότερα από το ποσοστό γονιμότητας αναπλήρωσης, το οποίο είναι στο 2,1.

Οικονομολόγος, κοινωνικός επιστήμονας