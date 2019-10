Σε ένα κανονικό κράτος κάποιοι θα έπρεπε να ζητήσουν ευθύνες.

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Του Γιάννου Ιωάννου

Δεν χρειάζεται πολλή συζήτηση. Μια ματιά στο χάρτη τα λέει όλα: η τουρκική απειλούμενη γεώτρηση νοτίως της Κύπρου βρίσκεται εκτός κάθε λογικής, πέραν κάθε νομιμότητας. Η ενέργεια αυτή είναι προκλητική και «έκνομη», αυτό είναι αδιαμφισβήτητο.

Η συζήτηση κανονικά θα έπρεπε να ξεκινούσε*μετά* από αυτή τη διαπίστωση. Και όχι, δεν εννοώ πως κανονικά θα έπρεπε να είχαμε ήδη στην περιοχή πολεμικά της Γαλλίας για να προστατέψουν την επένδυση της Total.

Ούτε εννοώ πως τα δικά μας τα μέτρα με τα υπερσύγχρονα Ισραηλιτικά drones θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά από το να ληφθούν ωραίες φωτογραφίες της περιοχής από ψηλά.

Εκείνο που θα έπρεπε να γινόταν είναι τουλάχιστον η αναζήτηση ευθυνών. Γιατί δεν μπορεί μια χώρα, ένα «κανονικό» κράτος να οδηγείται σε μια τέτοια κατάσταση πλήρους ανυποληψίας και πολιτικού εξευτελισμού και να πιστεύουν οι ιθαγενείς πως αυτό οφείλεται (μόνο) στην τουρκική αδιαλλαξία και στην διαχρονική προκλητικότητα της χώρας αυτής.

Η οποία εκμεταλλευόμενη πλήρως το πολιτικό κενό της μη λύσης και την μηδενική κατοχύρωση της Κυπριακής Δημοκρατίας κάτω από το ασύλληπτα επισφαλές στάτους κβο, κάνει ό,τι θέλει και ό,τι μπορεί για να βελτιώσει τη θέση της.

Για να αντιληφθείτε καλύτερα που το πάω, ας κάνουμε ένα flashback. Όχι, δεν θα αναφερθώ στη γνωστή δήλωση του Υπουργού μας των Εξωτερικών πως στο Κραν Μοντάνα είχαμε φτάσει στο «παρά ένα της λύσης». Όχι δεν θα αναφερθώ στις περίεργες παλινδρομήσεις του προέδρου της δημοκρατίας, που ξεκίνησαν πολύ πριν το Κραν Μοντάνα και οι οποίες μας έφεραν στο σημείο να θεωρούν κάποιοι θρίαμβο το γεγονός πως ο ΠτΔ αναγκάστηκε στην τελευταία του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να αναφερθεί στα αυτονόητα και να προσπαθήσει να πείσει πως τα εννοεί.

Προφανώς δεν έπεισε. Και προφανώς κρίθηκε πως μάλλον διαχείριση κάνει και δεν εμπνέει εμπιστοσύνη.

Η «περίεργη» όπως αναφέρθηκε από πολλές «πηγές» σιωπή του ΟΗΕ σε σχέση με την πιθανή επανέναρξη των συνομιλιών, δεν είναι τυχαία. Ο ΟΗΕ γνωρίζει τι έγινε. Η τελευταία πρόκληση της Τουρκίας ήρθε ακριβώς τη στιγμή που αναμέναμε σήμα για συνέχιση των συνομιλιών. Κατ’ ακρίβειαν η τουρκική πρόκληση ήρθε *αντί* της ανακοίνωσης τριμερούς κλπ.

Πιάνετε λίγο μυρωδιά για το που το πάω;

Ας κάνουμε λοιπόν το flashback.

“Regrettably, during the dinner, while the six elements of the package were

largely available, the parties were unable to finalize a package and bridge remaining

differences. While the parties were moving closer on substance, they remained far

apart with respect to the trust and determination necessary to seek common ground

through mutual accommodation, ultimately preventing them from reaching the

broad outlines of a strategic understanding across the negotiating chapters that could

have paved the way for the final settlement deal.»

Έκθεση ΓΓ του ΟΗΕ, ημερομηνία 28/9/17, παράγραφος 26.

Όταν λοιπόν ο ΓΓ λέει πως «όλα τα στοιχεία της λύσης ήταν εκεί, αλλά…» και όταν φαίνεται πως η πλευρά που αποχώρησε από τη διαδικασία ήταν η δική μας, τότε, σε ένα κανονικό κράτος θα έπρεπε να αναζητηθούν ευθύνες για το τραγικό σημείο στο οποίο έχουμε οδηγηθεί σήμερα.

Γιατί στο Κραν Μοντάνα δεν χάσαμε μόνο την καλύτερη λύση που θα μπορούσαμε να πάρουμε ποτέ, δεν χάθηκε μόνο ένας θρίαμβος σε βάρος της κατοχής, δεν χάθηκε μόνο η ευκαιρία να γίνουμε (πράγματι) ένα κανονικό κράτος και να μετατρέψουμε τη Τουρκία σε τρίτη χώρα, όπως θα έπρεπε να ήταν ο στόχος.

Κερδίσαμε κιόλας. Κερδίσαμε άπειρη τουρκική αδιαλλαξία και προκλητικότητα. Κερδίσαμε τις ασύλληπτες συνέπειες ενός στάτους κβο που προσφέρει μηδενική ασφάλεια και μηδενική κατοχύρωση στη χώρα μας. Κερδίσαμε ανασφάλεια για τις οικογένειες μας, για τις δουλειές μας, για τις επενδύσεις τις δικές μας και εκείνες των ξένων. Σε ξηρά και θάλασσα. Κερδίσαμε ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το μέλλον μας.

Σε ένα κανονικό κράτος κάποιοι θα έπρεπε να ζητήσουν ευθύνες.

Και όχι, δυστυχώς στο σημείο αυτό μου λείπουν οι εισηγήσεις.