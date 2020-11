«Ποιος τρώει από την κρεατόπιτα;» Του Χριστόδουλου Σταμάτη

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Κάποτε οι άνθρωποι έτρωγαν κρέας μια με τρεις φορές το χρόνο. Κάποτε οι άνθρωποι πάστωναν το κρέας του ζώου που έσφαζαν για να έχουν πότε – πότε κανένα παστό, λίγη λούντζα, χοιρομέρι για το κρύο του χειμώνα. Κάποτε οι άνθρωποι δεν έτρωγαν τόσο κρέας. Μα αυτό ήταν κάποτε.

Σήμερα οι άνθρωποι τρώνε κάθε μέρα κρέας. Όχι όλοι, μα το μεγαλύτερο ποσοστό. Είναι βέβαια και οι vegan, χορτοφάγοι κ.λπ. Μα οι άνθρωποι τρώνε κρέας. Ακούγεται πολύ ενθουσιαστικό. Πώς λέμε: οι άνθρωποι, χρειάζονται ένα διαβατήριο, η Κύπρος χρειάζεται επενδυτές, δώστε κριτήρια, δώστε ελαφρύνσεις, οργανώστε τα παραθυράκια, οργανώστε κρυφές συναντήσεις, λαδώστε εκεί που χρειάζεται, ο κόσμος καταπίνει αμάσητα, θα πάρουμε περισσότερα απ’ όσα έχουμε προσφέρει στην πατρίδα.

Εδώ λοιπόν οι άνθρωποι χρειάζονται κρέας, φέρε λοιπόν τους προμηθευτές του εξωτερικού, μάζεψέ τους, δες πού δίνουν, να μην δίνουν πια, βρες τους μεταπράτες, από πού παίρνουν, να μην παίρνουν πια. Πάρε το 80% της αγοράς, απόκλεισε το υπόλοιπο, σφάξε τα ζώα, σφάξε τα όλα σφάξε τα. Για να γίνουν αυτά χρειάζονται υπηρεσίες. Λειτουργοί, υπάλληλοι, μεσάζοντες, μίζες λαδώματα και μια σύζυγος σε υψηλά πόστα. Και είναι τέτοια η διαφθορά, που δεν ξέρεις μέχρι πού φτάνει. Μέχρι ποιανού το γραφείο έχει εισβάλει, ποιος πρέπει πρώτος να πρωτοκρυφτεί, σε ποιο συρτάρι της Βουλής είναι κρυμμένος ο φάκελος, σε ποιο συρτάρι υπουργού να έχουν κρύψει την αλήθεια. Αδιάφορο. Σημασία έχει να περάσει και αυτό. Να μια σύλληψη, ένα ντουρτουλούκι, μια οχλαλοή, τους πιάσαμε τους κακούς, τελείωσε το πράγμα.

Μα το πάρτι συνεχίζεται. Αναρωτιούνται οι άνθρωποι στη Μονή, στην Ορούντα, στο Δάλι, στο Μαμμαρι και αλλού γιατί άραγε μυρίζει από τις φάρμες. Οι αρμόδιοι τους ενημέρωσαν προσφάτως και επισταμένα ότι τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Μα η βρόμα δεν φεύγει, είναι εκεί συνεχώς και δεν έρχεται από τις φάρμες, αλλά από τα γραφεία των αρμοδίων και των αξιωματούχων που υπέγραψαν τις άδειες, τις εγκρίσεις, τις αιτήσεις και ούτω καθεξής. Είναι τέτοια μορφής η μπόχα της διαφθοράς, που για να πλουτίζει ο σύζυγος της αξιότιμης κυρίας οι άνθρωποι ζούνε τσουβαλιασμένοι σε παράνομα υποστατικά, ο άνθρωπος αξίζει λιγότερο από το σφάγιο κρέας. Τα υπόλοιπα για εγκρίσεις, αιτήσεις, παράνομες αδειοδοτήσεις, φαγωμένα χρήματα, μονοπώλιο, είναι η γαρνιτούρα.

Ναι, αλλά η αγορά θέλει κρέας και ξέρετε… το 80% τι θα γίνει; Μονοπώλιο βλέπετε, ποιος θα τα τρώει τώρα; Ποιος θα κάνει κουμάντο; Ποιανής ο σύζυγος, κουμπάρος, φίλος κ.λπ.; Σε ποιον να μοιράσουμε την τράπουλα, ποιος θα πάρει από την κρεατόπιτα; The show must go on.

Αδιάφορο λοιπόν αν το μονοπώλιο θα αλλάξει χέρια, αν θα το πάρει άλλος πιο τυπικός ή πιο απατεώνας. Σημασία έχει να δίνει στο σύστημα, στη διαφθορά, να κινείται η ρόδα, να είναι λαδωμένη καλά, να παίρνουν αυτοί που έπαιρναν, να τρίβουν τα χέρια.