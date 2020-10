Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Θυμάστε το σπουδαίο αυτό τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου; Και αν η φράση τέλειωνε με το «μα μένα τα χεράκια της με λύνουν και με δένουν», στη δική μας περίπτωση δεν συμβαίνει καθόλου αυτό. Η φράση «τα αρνητικά του τόπου τελειωμό δεν έχουν» ακούγεται πολλά φιλολογίστικη και αδύναμη να περιγράψει το σκοτάδι που ζούμε σαν τόπος. Ο κόσμος απηύδησε. Και άμα σκεφτείς πόσοι και πόσοι σπουδαίοι άνθρωποι στο νησάκι προσπαθούν απλά να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια αλλά και να προσφέρουν στον άλλο, άμα σκεφτείς πόσοι πολλοί υπάρχουν, τρελαίνεσαι ακόμα παραπάνω.

Οι μουσικοί με άποψη, οι ζωγράφοι μας, οι ποιητές, οι ηθοποιοί, οι σπουδαίες δασκάλες στα σχολεία, ο Κούλλης ο γείτονας, ο Σαββάκης τζαι η Μαρία η ράφταινα, η μάνα του Μιχάλη που κάμνει δύο δουλειές για να ζήσει τα τρία της παιθκιά τζαι να τα στέλνει στο σχολείο, μια διευθύντρια που όταν ένας παπάς ταλαιπωρημένος επήε στο σχολείο για να κάμει καφκά, μόλις την είδε μετά που φκήκε τρομοκρατημένη που το γραφείο της που τες παουρκές που άκουσε, μόλις την είδε (ξανά), σταμάτησε να φωνάζει τζαι γονάτισε τζαι της φίλησε τα χέρια. Πριν 15 χρόνια έκαμνε του μάθημα τζαι ο φίλος μας αγάπαν την πολλά μα ποτέ δεν της το είπε ούτε μάλλον η ίδια το κατάλαβε. Εθυμάτουν ώς τζαι το αυτοκίνητό της. Ένα Mazda. Αυτή είναι η Κύπρος και καμία σχέση δεν έχει με το this is Cyprus που ακούσαμε που τον παρέα. Ο παρέας, ο τύπος αυτός είναι παντού. Σαν τον ιό. Και τα ελέγχει όλα. Και συ προσπαθείς να καταλάβεις. Και τα παιδιά στα σχολεία γίνονται ακόμα πιο άτακτα. Αλλά δεν φταίει ο καθηγητής. Αυτά αφομοιώνουν μέσα τους χωρίς ούτε αυτά να το καταλαβαίνουν. Νιώθουν τη διαφθορά όπως νιώθουν την απουσία των γονιών τους που δουλεύκουν ώς τις 7 για να τα βγάλουν πέρα. This is Cyprus.

Ζούμε κάτω από το βάρος μιας νεοαποικιοκρατίας. Έμεινε μας μισός τόπος που παίζει σοβαρά να τον χάσουμε τζαι τούτον. Κατά τ’ άλλα θυμηθήκαμε «να μην ξεχνούμε» την Αμμόχωστο. Είναι θέμα «απόφασης» να προσπαθείς να θυμηθείς; Και στέλνεις εγκύκλιους για «να γίνει αναφορά στην πόλη μας». Που μόνο του τούτο είναι μια τεράστια απόδειξη πως την ξέχασες. Και είσαι ένας ψεύτης. Ένας νεοαποικιοκράτης με τα ριάλια σου έξω μακριά σε εξωτικά νησιά που δεκάρα δεν δίνεις για τίποτε. Κύπρος 2020. Ούτε Χριστός ούτε δαίμονας θα μας πάρει. Μόνο ο κακός μας, απειροελάχιστος εαυτός, μέσα σε μια κατά τ’ άλλα μεγάλη Ευρώπη των ιδεών του διαφωτισμού και βάλε. Η ιστορία δεν θα τελειώσει εδώ. Ούτε απ ‘ την καλή ούτε απ την ανάποδη. Διότι έχουμε μια διαχρονική τάση να ψάχνουμε το κέντρο, την περιβόητη ελληνική χρυσή τομή. Που ούτε αυτή υπάρχει αλλά εμείς την πιστεύουμε, και αυτό με απλά λόγια ονομάζεται συντήρηση.