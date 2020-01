Ο πλανητάρχης in the world by far(t)

0 SHARES Share Tweet Linkedin

«All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment and casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipment army anyway in the world by far! I will be making a statement tomorrow morning».

Καληνύχτα Ντόναλντ και όνειρα γλυκά. Δεν υπάρχουν απώλειες μέχρι τώρα. Κοιμήσου ήσυχα. Το πρωί να ξυπνήσεις με το καλό, να πιεις το γάλα σου, να βουτήξεις το κουλουράκι σου, να παίξεις λίγο με τον προεδρικό σου σκύλο και αφού τελειώσεις με αυτά να παίξεις λίγο και με το κινητό σου. Να κάνεις κανένα τουίτ μάγκικο σαν αυτά που κάνεις τα ανεπανάληπτα.

Λέγαμε τόσα χρόνια για τους δικτάτορες, για τον Σαντάμ, για τον Κιμ, τον Χο Τσι Μινχ αλλά νά που φτάσαμε στα χρόνια και τα λόγια της δημοκρατίας, να διατάζουν σε ένα βράδυ, μια στιγμή, να πέφτουν ρουκέτες, να σκοτώνονται άνθρωποι σε άλλη ήπειρο. Όλα καλά μέχρι τώρα, λίγες ζημιές, τις μετράμε, έχουμε τα μεγαλύτερα balls, αύριο θα ξυπνήσω και θα τους γ@μήσω τα πρέκια. Έχω τον καλύτερο στρατό στον κόσμο με διαφορά γκοντ ντάμεντ…

Πλανητάρχης σου λέει. Και να είσαι Αμερικάνος –που λέει και καλά ότι διαφωνεί με την πολιτική, γιατί λέει όλοι είναι οι ίδιοι και τίποτα δεν αλλάζει– και δεν πήγες να ψηφίσεις. Κάτι μου θυμίζει εμένα αυτό. Α, ναι τον Μπόρις Τζόνσον… α, και τους δικούς μας που επειδή δεν θα αλλάξει κάτι δεν πάνε να ψηφίσουν με αποτέλεσμα να εκλέγονται πάντα οι ίδιοι. Κάτι σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία ας πούμε. Όπως και να ‘χει ο πλανήτης καίγεται. Καίγεται από τις φωτιές στην Αυστραλία αλλά φουντώνει πιο πολύ στην Ασία και τη Μέση Ανατολή και στα δικά μας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τραμπ μια θυμώνει και μια γλύφει τον Ερντογάν που την έχει καταβρεί με το φιλαράκι του τον Πούτιν. Κανένα έργο στην Ανατολική Μεσόγειο δεν πρόκειται να προχωρήσει αν δεν είναι μέσα η Τουρκία. Μα ο φόβος παραμένει μακρινός, πέρα από τις οθόνες, αδιόρατος και απροσδιόριστος…

Μα τώρα ένας μεγάλος φόβος έπεσε απάνω μας, φόβος όχι

του ενός μα των πολλών.

Ένας φόβος σαν τη γέννηση και τον θάνατο, καθώς βλέπουμε

τη γέννηση και τον θάνατο μόνους

Μέσα σ’ ένα κενό, ξεχωριστά.

Φοβούμαστε ένα φόβο που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε, που

δεν μπορούμε ν’ αντικρίσουμε που κανείς δεν καταλαβαίνει,

Κι οι καρδιές μας ξεριζώνονται το μυαλό μας ξεφλουδίζεται

σαν τις φλούδες κρεμμυδιού, κι ο εαυτός μας

χαμένος, χαμένος

Σ’ έναν τελικό φόβο που κανείς δεν καταλαβαίνει.

(Απόσπασμα από το «Φονικό στην εκκλησιά» του Τόμας Έλιοτ)