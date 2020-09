Μακάρι το πρόβλημά μας να ήταν ο Bildt !

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Shitstorm ονομάζεται στην ορολογία των social media. Στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το πούμε «σκατοθύελλα». Λέγεται όταν μια ανάρτηση ή μια δήλωση προκαλεί θύελλα αντιδράσεων, εννοείται αρνητικών. Τέτοια ήταν και η ανάρτηση του Carl Bildt στο twitter για την Κύπρο.

Έγραψε συγκεκριμένα: «Very serious with Cyprus using blackmail and blocking the decision on sanctions against Belarus individuals. I’m sure this will be remembered for a long time and accordingly have consequences».

Ότι, δηλαδή, η άσκηση εκβιασμού από πλευράς της Κύπρου και το μπλοκάρισμα (από πλευράς της) της απόφασης για κυρώσεις εναντίον φυσικών προσώπων στη Λευκορωσία είναι πολύ σοβαρά. Συμπληρώνοντας ότι είναι βέβαιος πως αυτό θα παραμείνει στη μνήμη για πολύ καιρό και αναλόγως θα έχει και συνέπειες.

Ο επί σειρά ετών διπλωμάτης και μετέπειτα πρωθυπουργός και υπ. Εξωτερικών της Σουηδίας δεν κατέχει σήμερα κάποιο αξίωμα. Ηγείται ενός Think Tank, όπως και πολλοί άλλοι πρώην. Αυτός όμως έχει κατηγορηθεί για πολιτικό ξέπλυμα του Ερντογάν και του καθεστώτος του το οποίο πολλοί λένε ότι εκφεύγει κατά πολύ από το σκεπτικό της σχολής εκείνης που υποστηρίζει πως τίποτα δεν επιτυγχάνεται με τη σύγκρουση με την Άγκυρα, παρά μόνο με τον κατευνασμό της.

Ήταν άλλωστε κάτι που φρόντισαν να του υπενθυμίσουν πολλοί στο Shitstorm των σχολίων που λέγαμε πριν, πολλά από τα οποία ήταν εξόχως άβολα, για εμάς περισσότερο παρά για εκείνον: διότι ένα είναι να απαντάς με επιχειρήματα και άλλο με τη σημαία του «Δεν Ξεχνώ» και σχόλια του τύπου «Υou are ^&*($*» ή, αν μιλάμε για Τ/Κ του ανάλογου… διαμετρήματος και επιπέδου, με την αμφιλεγόμενη φωτογραφία της Μπανιέρας και επιχειρήματα ποδοσφαιρικού τύπου.

Άλλα πάλι, πιο λογικά και ψύχραιμα, υποδείκνυαν στον Carl Bildt ότι ελέγχεται ο περί ευρωπαϊκής αλληλεγγύης λόγος όταν η Τουρκία παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα κρατών και απειλεί την Κύπρο και την Ελλάδα, πόσω δε μάλλον από κάποιον του οποίου ο Ερντογάν έπλεκε το εγκώμιο όταν αποκαλούσε «ναζί», «φασίστες» και «σταυροφόρους» άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Μια δίκαιη, θα έλεγα, υπόμνηση.

Το ζήτημα, όμως, δεν είναι ο Carl Bildt, ο οποίος πλέον δεν σημαίνει και κάτι. Είναι πως, πέρα από τα συμφέροντα των κρατών μελών της ΕΕ τα οποία εν τη απουσία κοινής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής διαμορφώνουν ακριβώς αυτές τις δύο σχολές σκέψεις εντός της ΕΕ, η ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα μάς εμποδίζει από το να δούμε κάποιες άκρως ενδιαφέρουσες και σημαντικές πραγματικότητες.

