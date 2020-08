Και όμως, είχαν δίκιο για το σκοτεινό εμβόλιο

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Φανταστείτε το σκηνικό: Ο Bill Gates με τις πιτζάμες, αγουροξυπνημένος κάθεται κάπου σπίτι του, το γνωστό «Xanadu 2.0», μπροστά στον υπολογιστή του.

Λογικά, ναι, θα έχει πολλούς αλλά έστω έναν από αυτούς. Τον ανοίγει, κοιτάζει συνωμοτικά δεξιά και αριστερά, δαγκώνει λίγο από το σάντουιτς που κρατάει στο αριστερό του ενώ ξύνει τον πισινό του με το δεξί του και διαλέγει τυχαία ένα από τα μυστικά του folders, τρίβοντας τα χέρια του με διαβολική ανυπομονησία.

Whatta you know, που λένε και εκεί στη Medina της Washington! Ο φάκελος έχει την ένδειξη CY και έχει τα πάντα: από τον γνωστότερο ίσως περιπτερά-αναλυτή της Λεμεσού και τον Κύπριο λογιστή που ξεσκέπασε τα 5G μέχρι τη Δέφτερη Φάλαγγα του Νικόλα στο ΑΚΕΛ αλλά και ομάδες ελαφρώς σοβαρότερες από την τελευταία όπως λ.χ. τα «Κίτρινα Γιλέκα Κύπρου» (κάτι σαν τον Παναθηναϊκό Λευκωσίας), «Άγιος Νίκων ο Μετανοείτε», «Θαύματα του Γέροντα Εφραίμ της Νεβάδα – Λας Βέγκας», «Η Κύπρος είναι Ελληνική!», «Λακεδαιμόνιοι Συκόπετρας – Αρακαπά», «Wake Up Cyprus», «Time to sleep Cyprus», «Constipated Cyprus» και άλλα.

