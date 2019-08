Η νέα Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

0 SHARES Share Tweet Linkedin

ΓΡΑΦΕΙ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΡΓΑΤΟΥΔΗΣ*

Παρόλο που έχουν περάσει 23 χρόνια από τότε που ο Dave Ulrich δημοσίευσε τις θεωρίες του που αναφέρονται στον ρόλο της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, αυτές εξακολουθούν να είναι επίκαιρες και να εφαρμόζονται από πολλούς μεγάλους οργανισμούς.

Στο βιβλίο του «Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results», το οποίο κυκλοφόρησε το 1996, ο Ulrich επικεντρώνεται στο πώς οι οργανισμοί μπορούν να προσθέτουν αξία στους μετόχους και στους επενδυτές μέσω στρατηγικών αποφάσεων και κατάλληλων δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού (ΥΑΔ). Ο Ulrich και οι συνεργάτες του εργάστηκαν για τον επαναπροσδιορισμό και την αναβάθμιση του ρόλου της ΥΑΔ. Εξήγησαν πώς η μοντέρνα ΥΑΔ μπορεί να οργανωθεί ώστε να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τα υπόλοιπα τμήματα του οργανισμού, πώς αυτή να καταστεί κέντρο δαημοσύνης και πώς να συνεργάζεται αμφίδρομα με τα επιχειρησιακά τμήματα.

Η θεωρία του

Σύμφωνα με τον Ulrich, τα συστήματα διοίκησης που είχαν ως στόχο την ομαλή λειτουργία του οργανισμού έχουν μετουσιωθεί σε «πρότυπα ηγεσίας», δηλαδή σε συστήματα που καθιστούν τον κάθε οργανισμό ξεχωριστό, διαφοροποιώντας τον από τους υπόλοιπους οργανισμούς, αφού τα «πρότυπα ηγεσίας» αποτελούνται από έναν κοινό κώδικα ηγεσίας-διοίκησης που ισχύει στον συγκεκριμένο οργανισμό.

Τα πρότυπα ηγεσίας

Τα «πρότυπα ηγεσίας» κάθε οργανισμού σχετίζονται με τις επιδράσεις της ηγεσίας σφαιρικά, μέσα και έξω από τον οργανισμό. Ενσωματώνουν την έννοια της ηγεσίας στην κουλτούρα του οργανισμού, η οποία αντικατοπτρίζεται στην εικόνα του σημερινού και του αυριανού ηγέτη. Συνδυάζει την αποτελεσματικότητα και την επιρροή που μπορεί να ασκήσει ο ηγέτης μέσα σε έναν οργανισμό με στόχο ο οργανισμός αυτός να καταστεί ο καλύτερος στον κλάδο του. Ο ηγέτης ανταποκρίνεται τόσο στις προσδοκίες των πελατών όσο και στις προσδοκίες των εργαζομένων. Συνδέει τους υπαλλήλους με τους πελάτες, καθιστώντας τους μεν απαραίτητους για τους δε στην καθημερινή εργασία, με τέτοιο τρόπο που οι ανάγκες των πελατών να καθίστανται ο στόχος των εργαζομένων. Όσον αφορά τους εργαζομένους, αυτοί ανταποκρίνονται στις κατευθύνσεις που δίνει η διοίκηση σχετικά με τις αρχές ηγεσίας που διέπουν τον οργανισμό. Συμπερασματικά, τα «πρότυπα ηγεσίας» αποτελούνται από δύο πυλώνες: (α) Τον κώδικα ηγεσίας (στις βασικές αρχές της οποίας καλείται να ανταποκρίνεται κάθε ηγέτης) και (β) την ευελιξία της ηγεσίας (ώστε αυτή να συνδέει τους υπαλλήλους με τους πελάτες).

Ο σημερινός λειτουργός της ΥΑΔ (Λ-ΥΑΔ)

Ο σημερινός λειτουργός της ΥΑΔ πρέπει να είναι αποτελεσματικός σε τέσσερις τομείς:

Στην εκτέλεση.

Στη διαχείριση ταλέντων.

Στην ανάπτυξη της ΥΑΔ.

Στον επαγγελματισμό.

Αναλυτικά:

Εκτέλεση

Ο Λ-ΥΑΔ πρέπει να είναι αποτελεσματικός, να πιστεύει στην αλλαγή, να ακολουθεί το πρωτόκολλο του οργανισμού, να πετυχαίνει μετρήσιμους στόχους, να δημιουργεί ομάδες και να διαθέτει την απαραίτητη δαημοσύνη.

Διαχείριση ταλέντων

Να προσλαμβάνει και να διατηρεί ταλαντούχα στελέχη, να επικοινωνεί με τους εργαζομένους, να προωθεί την ενσωμάτωση των εργαζομένων στον οργανισμό, να τους βοηθά να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, να παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα και να καθιστά την εργασία ευχαρίστηση, δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα.

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Να επιλέγει και να προωθεί τα ικανά στελέχη, ούτως ώστε αυτά, εν καιρώ, να διαδεχθούν τους σημερινούς διευθυντές, να είναι ενήμερος για τις ικανότητες όλου του προσωπικού, να προάγει τη συνοχή των διαφόρων ομάδων και τμημάτων, να βοηθά τους εργαζομένους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την καριέρα τους, να εντοπίζει τα ταλέντα και να τα αναβαθμίζει, και να προωθεί την κοινωνική δικτύωση.

Επαγγελματισμός

Να επενδύει στην ατομική του ανάπτυξη, να έχει καθαρή σκέψη, να έχει το «γνώθι σαυτόν», να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το άγχος, να είναι ευέλικτος και να φροντίζει τον εαυτό του και την ομάδα του.

Επίλογος

Εδώ και αρκετά χρόνια η ΥΑΔ έπαυσε να είναι ο πέμπτος τροχός της αμάξης. Σήμερα η υπηρεσία εκπροσωπείται σε όλες τις ομάδες που ασχολούνται με τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, αφού οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί (θετική ή αρνητική) θα χρειαστεί την εμπειρογνωμοσύνη της ΥΑΔ. Στις θετικές αποφάσεις περιλαμβάνονται οι επεκτάσεις σε νέους χώρους και νέα προϊόντα και υπηρεσίες, οπότε κάποιοι θα χρειαστεί να επανδρώσουν τους νέους χώρους και κάποιοι θα χρειαστεί να ετοιμάσουν, να προωθήσουν και να πωλήσουν τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Τα στελέχη αυτά θα τα επιλέξει η ΥΑΔ, είτε μεταθέτοντας το κατάλληλο προσωπικό από άλλα τμήματα, είτε προσλαμβάνοντας νέους υπαλλήλους. Στις αρνητικές αποφάσεις περιλαμβάνονται οι απολύσεις, οι πρόωρες αφυπηρετήσεις κ.λπ. Όσον αφορά τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας λειτουργός της ΥΑΔ, πέραν αυτών που αναφέρει ο Ulrich, αυτά περιλαμβάνουν τον ανθρωπισμό, το άριστο ήθος και την εμμονή στην αξιοκρατία.

*Αφυπηρετήσαντος (2006) ανώτερου διευθυντή της Λαϊκής Τράπεζας και fellow του Ινστιτούτου Τραπεζιτών Λονδίνου