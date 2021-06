Επικοινωνιολόγοι είναι, μάνα μου, δεν πουλούν παραισθησιογόνα!

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Αν κάποιος αναζητεί, ειλικρινά όμως, εκεί στο επιτελείο του Νικόλα την εξήγηση για το πατατράκ του ΔΗΚΟ στις εκλογές, η ίδια η απόλυση του επικοινωνιολόγου τους μπορεί να του τη δώσει. Έστω και όχι όπως το φαντάζονται.

Εννοώ τον Παναγόπουλο, όχι τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη με το αδιανόητο προεκλογικό παιχνίδι του οποίου κάποιος οφείλει επιτέλους να ασχοληθεί, πριν διασύρει κι άλλο την Ελεγκτική Υπηρεσία της χώρας ο συγκεκριμένος.

Είναι εύκολο να το φορτώνουμε στους επικοινωνιολόγους. Σίγουρα είναι. Και εάν μιλάμε για το βίντεο του «Μάκη» ο μέχρι πρότινος επικοινωνιολόγος του Νικόλα φέρει τραγική ευθύνη, παρά το «ελαφρυντικό» που έχει κάποιος ο οποίος δεν είναι Κύπριος και ίσως να μην μπορούσε να καταλάβει πως δεν παίζει κανείς με το… ρουσφέτι, ειδικά διαφημίζοντας το ΔΗΚΟ.

Είναι σαν να κάνει η κυβέρνηση εκστρατεία κατά του ποτού και να εμφανίζεται ο Αναστασιάδης, παρόλο που εκεί μπορεί να το δεις και από την αποτρεπτική σκοπιά του πράγματος. Στη λογική του γνωστού «This is…» που κυκλοφορούσε κάποτε στο facebook. Σίγουρα θυμάστε.

Με το ανθρωπάκι, ναι. Όπως τα ζωγραφίζαμε στο δημοτικό. Εκείνο! «This is Nikaros. Why the f@*$ would you want to be like Nikaros? Don’t be like Nikaros». Θα μπορούσε, δε, να παίζει και εκείνο το βίντεο του Προέδρου στη Μόσχα που μιλούσε σαν τον «Μάκη». Το θυμάστε; Χικ ρε «Μάκη»!

Πέραν τούτου όμως το όλο προϊόν το οποίο καλείται να διαχειριστεί ο επικοινωνιολόγος είναι η ουσία. Και εδώ ήταν mission impossible. Εάν ο Νικόλας δεν ήταν ο γιος της Φωτεινής θα είχε φύγει από την ηγεσία του ΔΗΚΟ εδώ και καιρό, μετά από τόσες αποτυχίες. Μιλάμε ούτε η Ίντιρα Γκάντι η μακαρίτισσα δεν ξόδεψε τόσο τσάι σε εκδηλώσεις – πριν να τη φάνε οι Σιχ.

Και αναλόγως, εάν ο Νικόλας δεν ήταν ο γιος του Τάσσου, δεν θα είχε μπει καν. Στο κόμμα, όχι στην ηγεσία. Ο άνθρωπος δεν κάνει. Τόσο απλό είναι. Είναι σαν κάτι παιδιά που κληρονομούν επιχειρήσεις από τον πατέρα τους (σ.σ. του Τάσσου δεν ήταν καν δική του) και λες, δεν υπάρχει περίπτωση, θα τη χρεωκοπήσουν. Αυτό!

Τι άλλο να έβαζε ο επικοινωνιολόγος; ΟΚ, το παράκανε με τα περί κάθαρσης, διότι κάποιος θα υπενθύμιζε ότι δεν είναι λογικό να μιλά ο Νικόλας για τα… διαβατήρια την ώρα που το γραφείο τους ήταν πρώτο τραπέζι πίστα στο γλέντι, την ώρα που έστελνε επιστολές και έλεγε στον Πρόεδρο να μην αυστηροποιηθεί άμεσα το πρόγραμμα διότι θα… δυσφημείτο η Κύπρος, την ώρα που μετά τα σκάνδαλα πρότεινε τη μαζική έγκριση των υπόλοιπων διαβατηρίων ως… μέτρο ενάντια στον κορωνοϊό και την ώρα που μερικές δεκάδες διαβατήρια πελατών του πάνε για ανάκληση.

Α ναι, και οι συνεργάτες τους στον Καναδά διαφήμιζαν ότι το Γραφείο μπορεί να βγάλει διαβατήρια με σημαντικά λιγότερα λεφτά. Δεν είναι λίγο πράγμα να κοιμάσαι και να ξυπνάς με την έγνοια της πατρίδας σου, της ημικατεχόμενης και της αλύτρωτης, πάνω από όλα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, δεν γίνεται να μιλάς για αλλαγή και για κάθαρση εκτός αν είσαι επικοινωνιολόγος του άλλου ΔΗΚΟ, των απέναντι και θες να τον ξεφτιλίσεις. Είδατε όμως εκείνοι να μιλούν για κάθαρση; Δεν είναι μόνο τα σημερινά, είναι και όλα όσα προηγήθηκαν. Και αυτοί τη λέξη κάθαρση δεν πρόκειται να την πουν ποτέ, μπορώ να σας το εγγυηθώ. Νομίζω καταλαβαινόμαστε.

Έχοντας ξεκαθαρίσει και αυτό το κομμάτι, επαναφέρω την απορία μου: τι στο καλό να προβάλει ο επικοινωνιολόγος προσπαθώντας να αναδείξει τις ικανότητες και τις αρετές του Νικόλα; Πώς το πουλάς το «όσα-όσα» και το πανέρι ως Via Montenapoleone; Τι σλόγκαν να φτιάξει, έχοντας αποκλείσει τις ανοησίες περί… αλλαγής και περί κάθαρσης του ΔΗΚΟ; (!)

Σκεφτείτε το ψύχραιμα. Ας βρούμε ένα σλόγκαν μαζί. Με βάση τις ημέρες του. Τι να έβαζε ο Παναγόπουλος για το ΔΗΚΟ του Νικόλα και την κάθαρση; «Εκκαθαρίζει τους διαφωνούντες πιο γρήγορα κι από τον Κιμ Γιονγκ-ιλ»; Αυτό είναι από την εκκαθάριση, όχι την κάθαρση.

Τι; «Θείο δεν έχει για να τον εκτελέσει αλλά εάν χάσει ακόμα 2% θα διαγράψει τη μάνα του»; «Με Νικόλα, πάντα θα χαμογελάς (αλλιώς αλίμονό σου)»; «Κανείς δεν χάνει εκλογές καλύτερα»; Τι επιτέλους; Να είμαστε δίκαιοι.

Νομίζω ότι το μόνο που θα έπαιζε θα ήταν το: «Το ΔΗΚΟ του Νικόλα θα σας κάνει και παιδιά». Σ’ αυτό είναι όντως πολύ παραγωγικός. Όμως… τόσοι και τόσοι πια αυτή τη δύσμοιρη χώρα. Μέρα-νύχτα. Δεν θα έλεγα ότι είτε ενδιαφέρεται είτε και αντέχει άλλο η καημένη.

Συνεπώς, ας μην τα βάζουμε με τους επικοινωνιολόγους πριν να βλέπουμε το προϊόν. Speaking of which, υπάρχει άραγε πιο μεγάλη απόδειξη της ανικανότητας της παρέας Νικόλα από το γεγονός ότι είδαν το βίντεο του «Μάκη» και το ενέκριναν; Και την πλήρωσε μόνο ο επικοινωνιολόγος που δεν είναι Κύπριος και δεν ζει εδώ; Σοβαρά τώρα;