Δεν ήξερε, δεν (τη) ρώταγε; Έτα ούλλα τζιαμέ!..

Δεν λέω, ναι, είναι και εκείνες οι στιγμές που αισθάνεσαι βαθιά ντροπή που είσαι Κυπραίος. Να, ας πούμε όταν τα επιχειρηματικά -ας τα πούμε, επίσης- κατορθώματα του Υψηλής Παλαίωσης και των φίλων του, μας κάνουν ρεντίκολο παγκοσμίως.

Όπως είναι και εκείνες στιγμές, οι ακόμη περισσότερες, που απλώς αισθάνεσαι άβολα. Όταν η γραφικότητά του είδους μας περνά, λ.χ., μέσα από τα πιο κουλά και καταγέλαστα παγκόσμια ρεκόρ που μπορεί -ή καλύτερα δεν μπορεί- να φανταστεί κανείς. Συνήθως, σχετίζονται με το μοναδικό λόγο της ύπαρξής μας. Το φαΐ.

Αλήθεια, όμως, δεν είναι υπέροχες και εκείνες οι στιγμές όπου οι Κύπριοι ξεχωρίζουν; Δεν μιλώ μόνο για τους διαπρεπείς συμπατριώτες μας οι οποίοι διακρίνονται σε ένα σωρό πράγματα. Στο εξωτερικό πάντα, ναι. Διότι εδώ δεν γίνεται.

Και πάλι που γίνεται και στο εξωτερικό, εμείς εδώ, λύσσα κακιά, το προσπερνάμε. «Επιστήμονας της χρονιάς στις ΗΠΑ ο/ή…» και από κάτω δέκα shares. Τύπου: «Α ναι; Μπράβο του/της». Χαμηλόφωνα.

Ενώ, ας πούμε, τίτλοι «ειδήσεων» όπως: «Δείτε ποιες μέρες ευνοούν τα άστρα τη συνεύρεση», «Λάβρος ο προπονητής με τους παίκτες του», «Γιατρεύτηκε από θαύμα του Οσίου Σαμουήλ του Υπνοβάτη», «Δες με ποια διασημότητα μοιάζεις!», «Τελεσίγραφο Τραμπ (σ.σ. παλιά ήταν Πούτιν) στον Ερντογάν», «Με αυτήν τη μέθοδο τέρμα οι μύκητες στα νύχια», «Τι (άλλο) είπε ο Παΐσιος για την Τουρκία», «Ζουν το παραμύθι τους!» (σ.σ. για «γκλάμουρους» γάμους ή για «σχέσεις» επωνύμων όπου ο ένας είναι φιλενάδα μας, αλλά λόγω καριέρας παριστάνει τον στρέιτ) και διάφορα άλλα, όλα αυτά απογειώνονται.

Όπως, επίσης, και καθετί το τοξικό. Βάλε ένα «αλλοδαπός», «πρόσφυγας» στο post και όλοι φαντάζονται ότι το κράτος τους αδικεί και τους χρωστά επιδόματα. «Μάλιστα κύριε! Δαμέ εμείς ως Κυπραίοι δεν…». Αν τους πεις και τι όντως δεν, ακούς τα εξ αμάξης.

Δεν μιλώ, λοιπόν, μόνο για τους διαπρεπείς (αλλού) Κυπραίους αλλά και για μια άλλη ομάδα. Οι οποίοι διαπρέπουν με τον τρόπο τους και μας κάνουν όλους περήφανους, ειδικά στα χρόνια του διαδικτύου και των social media. Είναι οι Κυπραίοι που ξέρουν!

Πώς είπατε; Τι ξέρουν; Καλά, δεν ντρέπεστε λίγο; Τόσο h(e)aters πια; Τώρα τα λέγαμε για τη λύσσα μας, την κακιά μας τη λύσσα που δεν μας αφήνει σ’ αυτήν τη χώρα να πούμε ένα μπράβο και να ‘ναι ολοκληρωμένο. Να είναι ξεκάθαρο!

Όλα τα ξέρουν, αγαπητές και αγαπητοί μου! Όλα! Και εάν δεν σας αρέσει να ππέσετε χώρκα του που λέει και ο Φραγκοκίλερ Β’. Ξέρουν τα πάντα. Και αυτοί και οι πολιτικοί του είδους τους. Και ευτυχώς που τα ξέρουν για να τα μαθαίνουμε όχι μόνο εμείς αλλά και ολόκληρος ο κόσμος. Και ηγέτες υπερδυνάμεων! Όπως το ακούτε!

Στη φρενίτιδα η οποία ακολούθησε τη δολοφονία Σουλεϊμανί -δεν εννοώ τη φρενίτιδα της κηδείας η οποία αναβλήθηκε διότι ποδοπατήθηκαν 50 τόσα άτομα, μιλώ για την πολιτική- ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter: «IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON» (σ.σ. διατήρησα τα κεφαλαία). «To Ιράν ποτέ δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο!», δηλαδή. Ο καημένος…

Καημένος όχι λόγω της γενικότερής του κατάστασης, αυτά είναι από τη φύση και δεν τα κοροϊδεύουμε. Καημένος, διότι ο ίδιος και το Πεντάγωνο δεν γνώριζαν μέχρι εκείνη τη στιγμή την τρομακτική αλήθεια!..

Το Ιράν έχει πυρηνικό όπλο! Το απεκάλυψε ένα από τα απαντητικά στο tweet του Ντόναλντ Τραμπ tweets, το εξής: «they have already you must get ready». Κάνει και ρίμα, έστω και λόγω της ασυνταξίας.

Η σπουδαία στιχοπλόκος -πηγή της αποκαλύψεως ότι το Ιράν ήδη έφτιαξε πυρηνικά όπλα κατά παράβαση των δεσμεύσεων που ανέλαβε -και τις οποίες μόλις χθες ανέστειλε επίσημα- ήταν, ναι φίλες και φίλοι, η δική μας, η μοναδική μας Ελένη Θεοχάρους!

Η γυναίκα η οποία, ανάμεσα σε πολλά άλλα, είπε και το ταπεινό όσο και κορυφαίο εκείνο «η Κύπρος έχει χάσει μία πολύ καλή ευρωβουλεύτρια», σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και το γεγονός ότι δεν εξελέγη… η ίδια.

Εγώ θα το ομολογήσω: ανέκαθεν έχανε. Αλλά όντως, έκτοτε κι αν χάνει! Είναι γεγονός.

Θα διαφωνήσω βέβαια με την ευθύτητα της διατυπώσεως της τέως ευρωβουλευτίνας, διότι, αυτά τα πράγματα δεν τα πετάει κανείς έτσι απλά. Τα λέει με τρόπο. Επί παραδείγματι: «Well Donald, I am afraid that they already have one».

Διότι, άμα τον τρομοκρατήσεις και μετά τι να το κάνεις; Σιγά μην προσέξει το «you must get ready» και σου αναγνωρίσει, αν μη τι άλλο, τη φιλική αλλά σίγουρα πολύτιμη συμβουλή -δεδομένης και της πηγής- και προετοιμαστεί!

Περήφανος νιώθω, λοιπόν. Μέχρι χθες το βράδυ τα fake media, που λέει και ο Τραμπ, είχαν αγνοήσει παντελώς την συνταρακτική αποκάλυψη της Ελενάρας μας, προφανέστατα, διότι δεν ήθελαν να της το πιστώσουν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνωμοσίας για να μην δίδεται η δέουσα προσοχή σε εθνικούς αγωνιστές.

Ναι, δεν ντρέπομαι να το υποθέσω! Όμως, αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να νιώθουμε λιγότερο ευτυχείς για το γεγονός ότι πληρώνουμε φόρους για να συντηρούνται πολιτικώς αστέρια διεθνούς εμβέλειας, όπως είναι, είτε συμφωνείς μαζί της είτε διαφωνείς, η Ελένη.

Και να λένε ακόμα στον Τραμπ όλα όσα δεν γνωρίζει!

Εμένα, δυστυχώς, δεν μου μιλάει πλέον η Ελένη. Αλλά, εάν μιλάει σε κάποιον από εσάς και έχετε την καλοσύνη, ρωτήστε την: υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες;

Το έχω μεγάλη περιέργεια.