Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας: «Εμείς οι πατριώται ορθολογισταί»

Του Γιάννου Κ Ιωάννου

Η στήλη σήμερα φιλοξενεί το εξαιρετικό κείμενο του Γιάννου Κ Ιωάννου, μια ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ενταύθα.

Πρόεδρε, εμείς οι ορθολογισταί, κρίνουμε (και κρινόμαστε) εκ του αποτελέσματος, σωστά;

Μια φορά και έναν καιρό, είχαμε μπροστά μας ένα πακέτο λύσης με (σχεδόν) όλα όσα είχαμε επιδιώξει. Αυτό το επιβεβαιώνουν, όχι κάποιοι βαλτοί, αλλά η ίδια η πλευρά μας: ο υπουργός και το Υπουργείο Εξωτερικών (μεταξύ άλλων).

Είναι λογικό να πεις πως εκείνο το πακέτο ΔΕΝ ήταν αρκετό. Γιατί ως ορθολογιστής, είχες κρίνει πως εκείνο που (σχεδόν) είχες στα χέρια σου δεν αρκούσε. Θεωρούσες πως μπορούσες να πάρεις κάτι καλύτερο που ακύρωνε όλα όσα είχαν μείνει από την κατοχή.

Και είχες και πλάνο: πώς να το κάνεις καλύτερο, γιατί εκτός από ορθολογιστής, είσαι και πατριώτης και ήξερες (και ξέρεις) πως άνευ λύσης πάμε για καταστροφή. Είχες εμπιστοσύνη στις ικανότητες, τις δικές σου και στις ικανότητες των συνεργατών σου. Πίστευες επίσης πως οι συνθήκες θα γίνονταν ακόμη καλύτερες για την πλευρά μας.

Για να δούμε λοιπόν. Ο εκπρόσωπος του γ.γ. του ΟΗΕ δήλωσε χτες πως στην πενταμερή ο στόχος θα είναι να δουν «αν υπάρχει ή όχι κοινό όραμα για το νησί». Χμμ, μάλλον πισωγύρισμα μου φαίνεται αυτό σε σχέση με το «παρά ένα της λύσης» που είχαμε στο Κραν Μοντάνα.

Η τουρκική πλευρά δεν δέχεται να παρίσταται η ΕΕ σε αυτό το σημείο και έτσι η ΕΕ θα στείλει στη Γενεύη για βόλτα την ικανότατη κυρία Angelina Julietta Francisca Eichhorst. Η κυρία Eichhorst είναι Ολλανδή διπλωμάτης καριέρας που υπηρετεί στην ΕΕ. Ναι, ξέρω, πρώτη φορά ακούτε το όνομά της. Να θυμίσω πως στο Κραν Μοντάνα είχαμε την ίδια την κυρία Μογκερίνι; Που είναι Ιταλίδα και ήταν η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Να σημειώσουμε και εδώ μια κάποια απώλεια;

Πάμε παρακάτω: στο Κραν Μοντάνα είχαμε έναν Τουρκοκύπριο ηγέτη που στήριζε το κοινό όραμα της ΔΔΟ και έπαιρνε ακόμη και πρωτοβουλίες χωρίς τη γνώση της Άγκυρας για να προχωρήσει η διαδικασία. Τώρα έχουμε τον κ. Τατάρ, που μου θυμίζει Ζαχαρία Κουλία στις καλές του μέρες. Α, που λειτουργεί επίσης σε πλήρη συνεννόηση με την Άγκυρα. Και ΔΕΝ στηρίζει το κοινό όραμα της ΔΔΟ. Πάλι χάσαμε, θα έλεγε κάθε ορθολογιστής πατριώτης.

Σωστά, Πρόεδρε;

Και κάτι τελευταίο. Μου δημιουργείται η εντύπωση πως ο ΟΗΕ έφτασε στο σημείο να σκεφτεί πως enough is enough. Θέλει να δει αν υπάρχει κοινό όραμα, όχι γιατί έχει ψευδαισθήσεις. Η δική σου αναξιοπιστία και οι αδιάλλακτες τουρκικές θέσεις ΔΕΝ ταυτίζονται με το σωστό κοινό όραμα για το τέλος των προβλημάτων της πατρίδας μας.

Αν και όταν λοιπόν κρίνει ο ΟΗΕ πως δεν υπάρχει κοινό όραμα, τι κάνουμε;

Γιατί ξέρεις, Πρόεδρε, σε εκείνο το σημείο, λίγη σημασία θα έχει ποιος φταίει, ή ποιος θα φαίνεται πως φταίει.

Εμείς οι πατριώται ορθολογισταί θα μπορούμε να κάνουμε μόνο αναγνώριση.

Της καταστροφής που μας βρήκε.