Ψάχνοντας την έξοδο κινδύνου

Μέσω προγραμμάτων προστασίας της εργοδότησης, ενεργοποίησης κονδυλίων που αλλιώς θα έμεναν ανενεργά, και τη χαλάρωση των όρων για τη χρήση ήδη υπαρχόντων κονδυλίων προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει την οικονομία της ηπείρου και να βάλει τις βάσεις για την επανεκκίνησή της όταν λήξει η κρίση.

Κατά κάποιο τρόπο, με τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες και θα συζητηθούν στο Eurogroup της Τρίτης, η Κομισιόν επιχειρεί να προσπεράσει τη συζήτηση για τα κορωνοομόλογα και τα όσα η αναβίωσή της έφερε ξανά στην επιφάνεια: τα στερεότυπα περί βορρά και νότου και την τοξική παρελθοντολογία γύρω από την κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας.

Ουσιαστικά η πρόταση εφαρμόζει στην ουσία της την προσέγγιση του ευρωομολόγου, καθώς τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ με τα οποία θα ενισχυθούν τα εθνικά προγράμματα στήριξης/ επιδότησης της εργασίας, θα αντληθούν μέσω δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εγγυήσεις, από όλα τα κράτη μέλη.

Ταυτόχρονα η Κομισιόν έχει προτείνει την πλήρη αποδέσμευση των κρατών μελών από την όποια υποχρέωση για το πώς θα αξιοποιήσουν τα κονδύλια που απομένουν από το προηγούμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, έτσι ώστε να μπορούν να ανακατευθυνθούν προς τις ανάγκες της καταπολέμησης του κορωνοϊού. Την ίδια ώρα, οι τεχνοκράτες της ΕΕ απομόνωσαν περισσεύματα χρήματος που μπορούν να δοθούν στα κράτη μέλη για στήριξη των συστημάτων υγείας και για τη χρηματοδότηση του αποθέματος ιατρικού εξοπλισμού που συγκεντρώνεται μέσω του προγράμματος rescEU, ποσό συνολικά 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

SURE

Το μέσο προσωρινής στήριξης για την αποτροπή της αύξησης της ανεργίας έχει ονομαστεί SURE (όπως λέμε βεβαιότητα) από την Κομισιόν, δημιουργώντας ένα κλασικά αδέξιο ευρωαρτικόλεξο από το αγγλικό όνομα της πρωτοβουλίας «Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency», ή «στήριξη για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Στην ουσία του, το μέτρο θα παρέχει χρηματοδότηση υπό τη μορφή δανείων με ευνοϊκούς όρους στα κράτη μέλη με στόχο τη χρηματοδότηση των εθνικών προγραμμάτων για διατήρηση της απασχόλησης. Ένα τέτοιο πρόγραμμα υπάρχει και στην Κύπρο, όπου το κράτος μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού πληρώνει μέρος των μισθών σε πληγείσες επιχειρήσεις ώστε να αποφεύγονται οι απολύσεις. Η χρηματοδότηση αυτή καλύπτει τη δημιουργία ή την επέκταση εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου (όπου οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις μειώνουν προσωρινά τις ώρες εργασίας και το κράτος καλύπτει το εισόδημα των ωρών που δεν εργάστηκαν) ή μέτρων για τους αυτοαπασχολούμενους. Το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εγγυηθεί τουλάχιστον το 25% των 100 δισ. ευρώ για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Όσον αφορά την αποπληρωμή, κοινοτικοί αξιωματούχοι εξήγησαν στους δημοσιογράφους πως θα είναι μακρά σε διάρκεια και θα εξαρτηθεί από τη συμφωνία που θα υπάρξει με το κάθε κράτος μέλος. Το πώς θα εφαρμοστούν τα προγράμματα και πώς θα αξιοποιηθεί η χρηματοδότηση, θα εξαρτηθεί από το κάθε κράτος μέλος το οποίο θα προχωρήσει με τις δικές του αποφάσεις σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους και τις περιφέρειες, αναλόγως της πρακτικής σε κάθε χώρα.

Marshall… μόνοι μας

Οι πρωτοβουλίες αυτές, μαζί με το πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των γιατρών και των νοσοκομείων των κρατών μελών που ανακοίνωσε η επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, αφορούν τους τομείς όπου η ΕΕ μπορεί να κινηθεί αποτελεσματικά και είναι μια προσπάθεια να μετριαστούν οι επιπτώσεις της αρχικής απραξίας στις Βρυξέλλες και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Πλέον η στρατηγική της ΕΕ και των κρατών μελών επικεντρώνεται στην ανάκαμψη της Ευρώπης μετά την πανδημία σε όλα τα επίπεδα, από το οικονομικό μέχρι και στην ανάγκη συντονισμού στη σταδιακή άρση των μέτρων έκτακτης ανάγκης. Στις δηλώσεις της την Πέμπτη, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως πολύς κόσμος ζητά πλέον την ύπαρξη ενός Marshall Plan για την Ευρώπη. Σύμφωνα με την κ. Φον ντερ Λάιεν, η αναδιαμόρφωση του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο, έτσι ώστε η Ευρώπη να δημιουργήσει το δικό της Marshall Plan. Άφησε, δηλαδή, να νοηθεί πως κανείς άλλος – πόσω μάλλον οι ΗΠΑ – δεν μπορεί πλέον να το κάνει για την Ευρώπη, όπως είχε γίνει μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σειρά του Eurogroup

Πέρα από τις διακηρύξεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνεται στην αναζήτηση των πόρων και στα επόμενα βήματα. Στις δηλώσεις της η κ. Φον ντερ Λάιεν δήλωνε αισιόδοξη πως θα έχει τη στήριξη των κρατών μελών ενόψει του Eurogroup της 7ης Απριλίου και της επόμενης τηλεδιάσκεψης των ηγετών κρατών και κυβερνήσεων. Ταυτόχρονα, τις περασμένες ημέρες η λεκτική κόντρα μεταξύ των Κάτω Χωρών και της Ισπανίας με αφορμή την αντίθεση των βόρειων κρατών σε όποια πρόταση για νέους μηχανισμούς, όπως το ευρωομόλογο, έδειχνε να κοπάζει. Κάτι που για πολλούς αποτελούσε ένδειξη πως παρασκηνιακά υπήρχαν διεργασίες σε εξέλιξη για μια συμβιβαστική πρόταση. Τη νέα προσέγγιση και τη χρήση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου ως εργαλείου είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος του Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μετά την τηλεδιάσκεψη της Τρίτης με την κ. Φον ντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Ο κ. Μισέλ τόνισε πως όλα τα εργαλεία στη διάθεση των κρατών μελών και της ΕΕ πρέπει να ενεργοποιηθούν με στόχο την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. «Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να προσαρμοστεί στην κρίση. Είναι καιρός να σκεφτούμε έξω από το κουτί», πρόσθεσε. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα EurActiv, οι υπουργοί Οικονομικών δεν αποκλείεται στο Eurogroup να συζητήσουν ακόμα και την πρόταση για ένα πανευρωπαϊκό σχήμα για τα επιδόματα ανεργίας το οποίο εκκρεμεί εδώ και αρκετά χρόνια.

Αφού τα μέτρα αυτά εγκριθούν από το Eurogroup, θα περάσουν στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, οι οποίοι είχαν δώσει δύο εβδομάδες σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να βρουν τη στρατηγική εξόδου της ΕΕ. Σύμφωνα με κοινοτικό αξιωματούχο που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, η έγκριση των μέτρων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα γίνει με ειδική πλειοψηφία.

Εν τω μεταξύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη ανακοινώσει πως θα συνέλθει έκτακτη ολομέλεια τη μεθεπόμενη Πέμπτη και Παρασκευή (16 και 17/4) ώστε να μπορεί να συζητήσει και να ψηφίσει τις προτάσεις μόλις είναι έτοιμες. Όπως τις τελευταίες εβδομάδες, οι ευρωβουλευτές θα μπορούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν εξ αποστάσεως.