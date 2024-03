Πολιτική και οικονομικά διλήμματα

Το ζητούμενο της πολιτικής είναι να μπορεί να προσδιορίσει τους τρόπους με τους οποίους το όποιο ανισομερώς καταμερισμένο κόστος μιας μεταρρυθμιστικής πολιτικής μπορεί να καλυφθεί με τις λιγότερο δυνατές στρεβλώσεις

Στο άρθρο του με τίτλο «A Place for Politics» που δημοσιεύεται στο τεύχος Μαρτίου 2024 του περιοδικού «Finance and Development» του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Harvard Jeffrey Frieden προβαίνει σε μια ενδιαφέρουσα επισήμανση η οποία, ενώ φαντάζει αυτονόητη, αγνοείται τόσο από τους οικονομολόγους όσο και από τους πολιτικούς.

Χρησιμοποιώντας και παραφράζοντας τη φράση του γνωστού Ιρλανδού συγγραφέα Oscar Wilde για «εκείνους που γνωρίζουν την τιμή (price) αλλά αγνοούν την αξία (value) των πάντων», ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών και συγγραφέας του σημαντικού έργου «Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century» Frieden υποστηρίζει ότι η πολιτική είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου η κοινωνία καθορίζει την αξία εκείνων των έργων και δράσεων που δεν μπορούν να μετρηθούν.

Δίνοντας διάφορα παραδείγματα από τομείς στους οποίους και ο ίδιος έχει ενδιατρίψει ως αυθεντία των διεθνών οικονομικών σχέσεων, ο εβδομηντάχρονος καθηγητής αναλύει και αξιολογεί την ικανότητα αλλά και τη δυνατότητα του κράτους να διαχειρίζεται τις επιμέρους επιπτώσεις οικονομικών πολιτικών που υιοθετεί με στόχο το συνολικό όφελος. Εξηγεί τα διλήμματα γύρω από την επιλογή της κατανομής του κόστους των όποιων οικονομικών αποφάσεων και του καταμερισμού του σε εκείνα τα τμήματα της κοινωνίας και της αγοράς που καλούνται, ακούσια τις περισσότερες φορές, να μεταφέρουν στους ώμους τους το βάρος συγκεκριμένων πολιτικών που ενώ η υιοθέτηση τους αποδεδειγμένα θα αποβεί επωφελής για το σύνολο μιας κοινωνίας, το κόστος θα το επωμιστεί, δυστυχώς, ένα μόνο μέρος της, αλλά και το αντίστροφο.

Για παράδειγμα, η ελευθεροποίηση του εμπορίου, όπως αναφέρει και στο υπό αναφορά άρθρο του ο Frieden, μπορεί να είναι επωφελής για το σύνολο της οικονομίας μακροπρόθεσμα, αλλά στην πορεία μετάβασης προς το ελεύθερο εμπόριο οι μέχρι πρότινος προστατευόμενοι τομείς παραγωγής θα υποχρεωθούν να αναλάβουν το σύνολο του κόστους της (μετάβασης). Τέτοια παραδείγματα είχαμε και εμείς εδώ στην Κύπρο, με σειρά βιομηχανικών τομέων, όπως π.χ. της μεταποίησης στην ένδυση και υπόδηση, που πλήρωσαν το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος της ένταξης της Κύπρου στο διεθνές ελεύθερο εμπόριο κυρίως την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα.

Αντίστοιχα, σήμερα, η πολιτική της πράσινης μετάβασης, την οποία όλοι μάταια προσπαθούν να καθυστερήσουν όσο περισσότερο μπορούν, ήδη ενοχλεί μια μερίδα επαγγελματιών και εργαζομένων περισσότερο από άλλες, όπως π.χ. τους γεωργούς. Μπορεί η πανευρωπαϊκή αντίδρασή τους να είναι έντονη και δυναμική, και τα τρακτέρ τους να μπλοκάρουν τους δρόμους και τις πλατείες των πόλεών μας ως ένδειξη της αγανάκτησης και της αδικίας που, δικαιολογημένα σε κάποιον βαθμό, νιώθουν ότι υφίστανται, αλλά γνωρίζουν ότι το μόνο που επιτυγχάνεται από αυτήν (την αντίδραση) είναι μια προσωρινή καθυστέρηση η οποία θα ανεβάσει το μελλοντικό κόστος της μετάβασης περισσότερο και θα την καταστήσει ακόμα πιο επώδυνη και επιτακτική στο προσεχές μέλλον.

Το ίδιο ισχύει και για την ενεργειακή μετάβαση που όσο «επιχορηγούμε» με παροχές και εκπτώσεις το υφιστάμενο μοντέλο παραγωγής τόσο αυξάνεται το κόστος της αναπόφευκτης αλλαγής του, χωρίς να μειώνουμε καθόλου το αυξανόμενο κόστος των ρύπων, τόσο στην τσέπη μας όσο και στην υγεία μας. Το ίδιο ισχύει και για πολλά άλλα, μικρότερα σε εύρος και σημασία, έργα και επιλογές, όπως π.χ. η κατασκευή ενός τοπικού δρόμου που «δεν συμφέρει» οικονομικά δεν θα τύχει χρήσης από τους περισσότερους αλλά συμφέρει «κοινωνικά» για ένα μέρος της κοινωνίας. Ασφαλώς το πληρώνουμε όλοι έστω και αν θα το αξιοποιήσουν μόνο κάποιοι ή αν θα αξιοποιηθεί πολύ λιγότερο από όσο ίσως να δικαιολογεί το κόστος του. Το ζητούμενο, σε αυτήν την περίπτωση, είναι ότι μπορεί να γίνει καλύτερη κατανομή του κόστους της κάθε μετάβασης και μεταρρύθμισης ή αλλαγής, ειδικά όταν το όφελος δεν είναι εμφανές και δεν αφορά όλους μας, όλη την ώρα.

Και εδώ είναι που υπεισέρχεται η πραγματική «μαγκιά» της πολιτικής. Η «μαγκιά» και η «εξυπνάδα» της πολιτικής δεν είναι να κρυφτούν πίσω από εύηχα, και ενίοτε παραπλανητικά, συνθήματα και αοριστολογίες ούτε να «τρέξουν ξοπίσω» τη λογιστική ή να αιχμαλωτιστούν από τα όποια ιδιοτελή και στενά προσδιορισμένα συμφέροντα που στρεβλώνουν την οικονομία. Πολιτική δεν είναι να «μοιράζεις» εργολαβίες για «λευκούς ελέφαντες» όπως η πλατεία Ελευθερίας και οι «ποδηλατοδρόμοι» ή να «διχοτομείς» το πιο εμπορικό σημείο της πόλης επειδή μόνο έτσι θα εξασφαλίσεις χρήματα από την ΕΕ για να «δείξεις έργο». Αντίθετα, το ζητούμενο της πολιτικής είναι να μπορεί να προσδιορίσει τους τρόπους με τους οποίους το όποιο ανισομερώς καταμερισμένο κόστος μιας μεταρρυθμιστικής πολιτικής μπορεί να καλυφθεί με τις λιγότερο δυνατές στρεβλώσεις, βάσει της αξίας που η κοινωνία προσδίδει στο κάθε μέτρο, παρά στη βάση της λογιστικής του τιμής και των «εφέ» των εγκαινίων.

Ένα εγχείρημα που επειδή δεν είναι εύκολο, ούτε απλό, στη σύλληψη και εφαρμογή του απαιτεί πολιτική ικανότητα εξεύρεσης ισορροπιών κόστους και οφέλους μεταξύ ανόμοιων, πολλές φορές, πραγμάτων, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει και ο Frieden. Και εδώ είναι που το ζήτημα γίνεται πάντοτε πολιτικό. Φτάνει, βέβαια, να υπάρχουν κάποιοι πραγματικοί πολιτικοί για να το διαχειριστούν ουσιαστικά και όχι εντυπωσιοθηρικά ή συμφεροντολογικά, όπως συμβαίνει, σχεδόν κατά κόρον, στις μέρες μας…