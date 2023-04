Μακροπρόθεσμα κάποιος θα ζει

Ό,τι και να λένε τα μοντέλα, ένα απλό σοκ μπορεί να προκαλέσει ακόμη και αχρείαστο πανικό και να διώξει τους επενδυτές από την αγορά ομολόγων

Δεν θα ξεχάσω την τελευταία συνάντηση-συνέδριο που είχαμε στις Βρυξέλλες με τους ομολόγους μου, τους επικεφαλής των Δημοσιονομικών Συμβουλίων της ΕΕ.

Οι παρουσιαστές (από τους καλύτερους οικονομολόγους στον κόσμο) εξηγούσαν ότι είχαμε περάσει σε μια περίοδο μόνιμα χαμηλών επιτοκίων. Αυτό που είχε σημασία τόνιζαν, ήταν ο ονομαστικός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης να παραμείνει υψηλότερος από το κόστος χρηματοδότησης του δημόσιου χρέους. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά τα κράτη θα μπορούσαν να δανειστούν όσο ήθελαν…

Α, πώς δεν το σκεφτήκαμε αυτό τόσες δεκαετίες; Μια απλή μαθηματική φόρμουλα είναι! Κάποιοι από εμάς - της συντηρητικής ας πούμε γερμανικής σχολής, εξέφρασαν ανησυχίες, κάποιοι κρυφογελούσαν… αλλά στο τέλος η έκδοση δημόσιου χρέους ήταν κάτι το πολιτικά ελκυστικό.

Επίσης δεν θα ξεχάσω, τι μου είχε αναφέρει ο Στάνλεϊ Φίσερ, (διετέλεσε αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ισραήλ) όταν συζητούσαμε τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «μπορεί ένα έργο - ένα έλλειμμα να έχει λογική και οικονομική βάση, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μετρά είναι τα μετρητά. Να μπορείς να χρηματοδοτήσεις κάτι όταν χρειαστεί»…

Με απλά λόγια ό,τι και να λέει η «κοινή λογική», η οικονομική θεωρία, όλα εξαρτώνται από τις συνθήκες που θα επικρατούν τη μέρα που θα χρειαστεί, να αντλήσεις κεφάλαια ή να εκδόσεις ένα ομόλογο.

Αυτή είναι η διαφορά να μαθαίνεις οικονομικά και να καταλαβαίνεις οικονομικά. Ό,τι και να λένε τα μοντέλα, ένα απλό σοκ μπορεί να προκαλέσει ακόμη και αχρείαστο πανικό και να διώξει τους επενδυτές από την αγορά ομολόγων. Αν τη συγκεκριμένη περίοδο μια χώρα με μεγάλο χρέος και ελλείμματα βρεθεί στην ανάγκη να αντλήσει κεφάλαια τότε όλα μπορούν να συμβούν. Ο δυνατός θα επιβάλει τους όρους του και αυτοί σίγουρα θα είναι επώδυνοι γι' αυτόν που έχει ανάγκη.

Δυστυχώς, διάβαζα επικεφαλίδα της FT ότι αρκετά κράτη, ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα χρηματοδότησης λόγω των αυξημένων επιτοκίων στα κρατικά ομόλογα. Τώρα τι;

Ευτυχώς, στη δική μας περίπτωση, με κάπως συντηρητικούς υπουργούς Οικονομικών και με την επίβλεψη της τρόικα, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μαξιλάρια. Ξεπεράσαμε την κρίση του κορωνοϊού πολύ ευκολότερα και ανώδυνα σε σχέση με την κρίση που προηγήθηκε του 2013.

Όμως πόσοι αντιλαμβάνονται την αξία του μαξιλαριού; Πόσοι μπορούν να αντιληφθούν την αξία του περιορισμού των οποιωνδήποτε δαπανών σε σχέση την αξία της αποφυγής μιας κρίσης; Πόσοι θυμούνται τη δήλωση Προέδρου «δεν μπορώ να αντιληφθώ να έχει το κράτος πλεονάσματα την ώρα που ο κόσμος έχει ανάγκες»;

Το μαξιλάρι (είτε μιλάμε για δημοσιονομικό πλεόνασμα, για αποταμίευση ενός νοικοκυριού ή αποθεματικού μιας επιχείρησης) αποτελεί το ασφάλιστρο κατά παντός κινδύνου. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι στη φύση μας να λέμε ότι «in the long run we are all dead» (μακροπρόθεσμα όλοι θα είμαστε νεκροί) και να το παρερμηνεύουμε ως «καλύτερα να ξοδεύουμε όσο μπορούμε σήμερα». Όπως όμως μας έχει -ελπίζω- διδάξει το 2013 σε κάθε κρίση και κρίσιμη στιγμή κάποιοι από εμάς θα ζουν.

Επιτέλους ας σταματήσουν τα άστοχα και μη απαραίτητα μέτρα. Η επόμενη κρίση θα έρθει.