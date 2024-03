Η Εκκλησία πρόδωσε την Επανάσταση του '21

Μεθαύριο θα γιορτάσουμε όλοι την 25 Μαρτίου, η οποία συμβολίζει την ελευθερία, τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη. Η Εκκλησία όμως πρέπει να ντρέπεται για την τουρκόφιλη στάση της απέναντι στον εθνικό ξεσηκωμό. Όταν ήμουν μαθητής, οι καθηγητές μάς επαναλάμβαναν συνέχεια ότι η Εκκλησία πρωτοστάτησε στον απελευθερωτικό αγώνα του '21. Με αυτούς τους μύθους μεγαλώσαμε όλοι μας και με τους ίδιους μύθους γαλουχούνται ακόμη οι Κύπριοι μαθητές.

Ίσως ο μεγαλύτερος μύθος της Επανάστασης είναι αυτός με τη Μονή της Αγίας Λαύρας την 25η Μαρτίου του 1821, στην οποία δήθεν ορκίστηκαν οι αγωνιστές. Στην πραγματικότητα, η Επανάσταση δεν ξεκίνησε καν την ημερομηνία εκείνη με την ύψωση του λάβαρου από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό στη Μονή της, αλλά λίγο νωρίτερα. Ο ίδιος ο Γερμανός στα απομνημονεύματά του αναφέρει ότι την ημέρα εκείνη βρισκόταν σε άλλο χωριό. Όπως λέει ο ιστορικός Γ. Κορδάτος: «Ο θρύλος της Λαύρας εντασσόταν στις μεταγενέστερες προσπάθειες να συνδεθεί η θρησκευτική με τη νεοαναδυόμενη εθνική ταυτότητα». Η Εκκλησία όχι μόνο δεν πρωτοστάτησε στον Αγώνα αλλά τον πολέμησε με κάθε τρόπο. Αφόρισε τον Ρήγα Φεραίο, εναντιώθηκε στις «σατανικές» απόψεις για ελευθερία, ισότητα και δημοκρατία που έρχονταν από τη Δύση και τελικά αφόρισε και την ίδια την επανάσταση! Παραθέτω πιο κάτω ατόφιο το κείμενο που συνέταξε ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Γρηγόριος Ε' με το οποίο αφόριζε τους επαναστάτες και καταδίκαζε την επανάσταση του 1821 και όλους τους ήρωες. Προσέξτε το απίστευτο μίσος -για έναν χριστιανό!- και τη μνησικακία που εκπέμπει ο Γρηγόριος προς του επαναστάτες.

«Η επανάσταση είναι έργον ακάθαρτο, μισητό από τον Θεό και ασύνετο. Ο Κύριος να χτυπήσει την ψυχήν τους με πυρετό, ανεμοβλογιά και ίκτερο των ασεβών πρωτεργατών, των ματαιοπονούντων φυγάδων και ολέθριων αποστατών. Να τους μισείτε, να τους αποστρέφεστε και να στέλνετε εναντίον τους τις φρικωδέστερες κατάρες. Να είναι αφορισμένοι, καταραμένοι και ασυγχώρητοι και μετά θάνατον άλυτοι (να ισχύουν) αυτοί και όσοι τους ακολούθησαν. Να είναι αιώνια υπόδικοι του αναθέματος και να τουμπανιστούν (πρηστούν ολοσχερώς). Να ανοίξει η γη και να τους καταπιεί. Να γίνει ο ουρανός πάνω από τα κεφάλια τους χάλκινος και η γη κάτω από τα πόδια τους σιδερένια. Να πεθάνουν γρήγορα, να ορφανέψουν τα παιδιά τους και να χηρέψουν οι γυναίκες τους. Να πέσουν στα κεφάλια τους οι κεραυνοί της θείας αγανάκτησης. Να αφανιστούν το υπάρχοντά τους. Να τους καταδιώξει ο άγγελος Κυρίου με τη ρομφαία του, και να έχουν τις κατάρες όλων μας».

Υπογραφή, Γρηγόριος Ε' ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.

Υπάρχουν μερικοί θεολόγοι που για να δικαιολογήσουν τον Γρηγόριο λένε ότι εξαναγκάστηκε να εκδώσει αυτήν την εγκύκλιο. Ουδέν αναληθέστερο. Όπως γράφει ο ιστορικός, πρώην ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλης Κρεμμυδάς στο βιβλίο του «Είκοσι ένα μύθοι και πραγματικότητες», υπάρχει άλλη εγκύκλιος, του ίδιου Πατριάρχη, το 1797, με ακριβώς το ίδιο ιδεολογικό περιεχόμενο.

Τότε, για ποιον λόγο τον Απρίλη του 1821 απαγχονίστηκε με διαταγή του σουλτάνου ο Γρηγόριος Ε'; Όπως μας πληροφορεί ο ιστορικός Γ. Κορδάτος, η ενέργεια αυτή ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο των υπόγειων μαχών που δίνονταν μεταξύ δεσποτάδων και μητροπολιτών, που εποφθαλμιούσαν τον πατριαρχικό θρόνο. Γράφει ο Γ. Κορδάτος στο βιβλίο του «Η κοινωνική σημασία της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821»: «Αν και ο Πατριάρχης Γρηγόριος αφόρισε τον Υψηλάντη και τους επαναστάτες και έστειλε έξαρχους στις επαρχίες με τους αφορισμούς και πανταχούσες σε όλους τους μητροπολίτες, προστάζοντας να διαβαστούν οι αφορισμοί, έπαψε να έχει την εμπιστοσύνη της τουρκικής κυβέρνησης γιατί βρέθηκαν δεσποτάδες να τον συκοφαντήσουν ότι ήταν αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας, άρα αρχισυνωμότης. Εκείνος που κατηγόρησε και συκοφάντησε τον Γρηγόριο ήταν ο μητροπολίτης Πισιδίας Ευγένιος».

Αλλά και ο δικός μας Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός δεν διαπνεόταν από επαναστατικές αντιλήψεις. Στην πραγματικότητα Γρηγόριος και Κυπριανός βρισκόντουσαν στο ίδιο μήκος κύματος. Όπως μας εξηγεί ο διακεκριμένος καθηγητής Ιστορίας Αντρίκος Βαρνάβα, καθηγητής στο Imperial and Colonial History at Flinders University Αυστραλίας σε ομιλία του το 2021 με τίτλο «Cyprus and 1821: Myths, Realities, Forgetting and Remebering», ο Τούρκος διοικητής Κιουτσούκ Μεχμέτ είχε κατηγορήσει ψευδώς τον Κυπριανό για δήθεν συνεννόηση με τους Έλληνες επαναστάτες να εξαπλώσουν την εξέγερση στην Κύπρο και ότι εντάχθηκε κρυφά στη Φιλική Εταιρεία. Αλλά ο Κυπριανός, όπως και ο Γρηγόριος, ήταν αντίθετος στις εθνικιστικές ιδέες -όπως τις εννοούσανε τότε- και στον τεκτονισμό, που ήταν οι δύο πυλώνες της Φιλικής Εταιρείας. Πράγματι, το 1815 ο Κυπριανός αφόρισε τέκτονες στη Λάρνακα. Όπως έπραξε και ο Πατριάρχης, ο Κυπριανός διαβεβαίωνε τους Οθωμανούς ότι αυτός και το ποίμνιό του ήταν απολύτως πιστοί και ότι η επανάσταση οδηγείται από μια μικρή ομάδα ταραχοποιών. Στην πραγματικότητα, ο Κυπριανός, όπως και ο Γρηγόριος, ήταν εναντίον της επανάστασης και προσπαθούσε να κατευνάσει τους Οθωμανούς, δίνοντάς τους διαβεβαιώσεις ότι αυτός και το ποίμνιό του ήταν απόλυτα αφοσιωμένοι στον σουλτάνο. Παρ' όλα αυτά, τελικά ο σουλτάνος υπέκυψε στις πιέσεις του Μεχμέτ και ο Κυπριανός απαγχονίστηκε για τον ίδιο λόγο που απαγχονίστηκε και ο Γρηγόριος, δηλαδή τιμωρήθηκε διότι ως αξιωματούχος της Πύλης επιφορτισμένος με την ευταξία του υπό την ηγεσία του χριστιανικού λαού δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά του. Κι όχι, βέβαια, ότι προγραμμάτιζε να φέρει την εξέγερση στην Κύπρο ή ότι στρατολογούσε Κύπριους για να βοηθήσει την Επανάσταση στην Ελλάδα.