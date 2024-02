Το Στ' Δημοτικό Λεμεσού – Αγ. Νικολάου ταξιδεύει σε... φόντο λευκό

Διαπίστευση Erasmus ΚΑ1 (2023-2027)

Το Στ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) – Αγ. Νικολάου έχει εγκριθεί από τον περασμένο Ιανουάριο για τη Διαπίστευση Erasmus+, με ισχύ από την 1η Μαρτίου 2023 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Η Διαπίστευση Erasmus+ είναι ένα εργαλείο πιστοποίησης των οργανισμών Σχολικής Εκπαίδευσης που αποδεικνύουν, μέσω της αίτησής τους, ότι έχουν την πρόθεση να συμμετάσχουν σε ποιοτικές διασυνοριακές κινητικότητες στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του νέου Προγράμματος Εrasmus+ (2021-2027). Η Διαπίστευση Erasmus+ δίνει την ευκαιρία στους οργανισμούς και τα σχολεία να λαμβάνουν τακτικά χρηματοδότηση για δραστηριότητες κινητικότητας για όλη την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Στόχοι Διαπίστευσης Erasmus+

Με τη συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα έχουν τεθεί οι ακόλουθοι στόχοι:

Η επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας σε θέματα σχετικά με τις θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις της πολυπολιτισμικότητας.

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών μας κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού.

Η ενσωμάτωση, συμπερίληψη και κοινωνική ένταξη των παιδιών μας, κυρίως όσων προέρχονται από τις ευάλωτες ομάδες.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας σε θέματα ψηφιακής μεταρρύθμισης και σύγχρονου ψηφιακού πεδίου για πρόκληση πολλαπλών τύπων νοημοσύνης και προσφορά μεγαλύτερων μαθησιακών ερεθισμάτων.

Ο ενστερνισμός καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων και τεχνικών για τη διδασκαλία των περιβαλλοντικών ζητημάτων και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Στο πανέμορφο Βρότσλαβ της Πολωνίας

Άλλο ένα ταξίδι έλαβε χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 για το Στ' Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) – Αγ. Νικολάου, από τις 03 μέχρι τις 09 Δεκεμβρίου 2023. Αυτή τη φορά, σειρά είχε το πανέμορφο Βρότσλαβ της Πολωνίας, που ήταν ντυμένο κυριολεκτικά, στα λευκά.

Η διακρατική αυτή κινητικότητα ήταν η τέταρτη, κατά σειρά, για τη φετινή σχολική χρονιά, που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες της διαπίστευσης τού σχολείου μας. Τους επτά μαθητές/τριες των Ε’ και Στ’ τάξεων που επιλέγηκαν από το διδασκαλικό σύλλογο για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό ταξίδι, και οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια που τέθηκαν εξ’ αρχής από το σχολείο, συνόδευσαν η διευθύντρια Βασούλα Κούλα και η εκπαιδευτικός Τώνια Πίττα.

Τα πρωινά, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες παρακολουθούσαν μαθήματα στο πολωνικό σχολείο “Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Językowe Parnas”, όπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Μέσα από τα διάφορα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος, αλλά και τις άλλες δραστηριότητες που οργανώθηκαν για τις ανάγκες της συνεργασίας, τα παιδιά μπόρεσαν να αλληλεπιδράσουν, να αλληλοδιδακτούν, να ηγηθούν εκπαιδευτικών ομάδων, να αποκτήσουν μοναδικές μαθησιακές εμπειρίες. Ανάμεσα στα πολύ ενδιαφέροντα που κατέκτησαν, οι μαθητές/τριες των δύο χωρών παρουσίασαν τις χώρες τους, στην παρουσία γονέων και κηδεμόνων του σχολείου υποδοχής. Τα παιδιά γνώρισαν άλλους συνομήλικούς τους, έκαναν καινούργιους φίλους, έπαιξαν, γέλασαν με την καρδιά τους και απόλαυσαν κάθε τους στιγμή μαζί.

Ταυτόχρονα, το σχολείο υποδοχής οργάνωσε και μία σειρά άλλων εξωσχολικών παιδαγωγικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί, την πρώτη μέρα, ξεκίνησαν για το κέντρο της πόλης. Εκεί έπαιξαν το παιχνίδι των νάνων (Find the dwarves). Σε διάφορα σημεία της πόλης υπάρχουν σκορπισμένα διάφορα αγαλματίδια, που παριστάνουν νάνους, τα οποία έπρεπε να εντοπίσουν και στη συνέχεια να φωτογραφήσουν. Στο παιχνίδι εντοπισμού των νάνων συμμετείχαν παιδιά από την Πολωνία, την Ισπανία και την Κύπρο. Μοιράστηκαν σε πέντε, μικτές ομάδες, που αποτελούνταν από αγόρια και κορίτσια και από τις τρεις χώρες. Ακολούθως, και μετά από το άκρως ενδιαφέρον παιχνίδι, περπατώντας στα στολισμένα δρομάκια της πόλης έφτασαν όλοι μαζί στην υπέροχη χριστουγεννιάτικη αγορά του Βρότσλαβ που, σύμφωνα με τους ντόπιους, είναι η ωραιότερη και εντυπωσιακότερη της χώρας.

Τις επόμενες ημέρες, τα παιδιά μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν την Lego Land, που περιλάμβανε μια μεγάλη συλλογή από εκθέματα κατασκευασμένα από Lego. Επίσης, εκεί είχαν την ευκαιρία να παίξουν και να δημιουργήσουν τις δικές τους κατασκευές. Εν συνεχεία, επισκέφθηκαν το τρίτο μεγαλύτερο κάστρο της Πολωνίας το Kziaz όπου έμαθαν την ιστορία του, καθώς επισκέφθηκαν και το ορυχείο χρυσού. Τα παιδιά ξέκλεψαν και λίγο χρόνο από τις διάφορες περιηγήσεις τους, για να παίξουν χιονοπόλεμο, αλλά και για να φτιάξουν τους δικούς τους χιονάνθρωπους.

Τέλος, πραγματοποίησαν εκδρομή στην Κρακοβία, όπου περιηγήθηκαν στην πόλη για να γνωρίσουν και να θαυμάσουν τα ιστορικά μνημεία της και τους μύθους της παλιάς πόλης -The Trumpeter of St Mary’s Basillica, The two Brothers, The Wawel Dragon. Την τελευταία μέρα, οι συμμετέχοντες πήραν τα διπλώματά τους και ακολούθως, επισκέφθηκαν μαζί με τους μαθητές/τριες του σχολείου υποδοχής το ζωολογικό κήπο. Η ξενάγηση στους χώρους του ζωολογικού κήπου, έκοβαν πραγματικά την ανάσα του επισκέπτη. Το βράδυ επισκέφθηκαν για μια τελευταία φορά την μαγευτική χριστουγεννιάτικη αγορά.

Η ώρα της επιστροφής για την Κύπρο όμως έφτασε… Έχοντας όλοι γεμίσει το μυαλό με υπέροχες εικόνες κι εμπειρίες, αποχαιρέτησαν με συγκίνηση τους καινούργιους φίλους τους, κλείνοντας τους για πάντα στην καρδιά τους. Το ραντεβού ανανεώθηκε για τη νέα σχολική χρονιά, στην Κύπρο.

Η κινητικότητα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

***Των εκπαιδευτικών Τώνια Πίττα και Αγγέλα Χριστάκη Φιλίππου (Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ KA1 & KA2)