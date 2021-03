Βράβευση της ΜcDonald’s™ Κύπρου στα Cyprus HR Awards 2020!

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ο σχεδιασμός και η άμεση υλοποίηση σειράς δράσεων από τη McDonald’s Κύπρου, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στο εργασιακό περιβάλλον της, επιβραβεύτηκαν στα Cyprus HR Awards 2020, που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021. To Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία “Best CSR Covid-19 Initiative“, παρέλαβε η Επικεφαλής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της McDonald’s Κύπρου, κα Κατερίνα Ανδρέου.

Η βράβευση αφορά στο πρόγραμμα “We’ re Here For You”, που σχεδίασε το Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της McDonald’s. Ο κύριος στόχος ήταν η παροχή βοήθειας στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά και σε αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, μέσα από μία συντονισμένη και ομαδική προσπάθεια όλων των ανθρώπων της Εταιρείας. Ταυτόχρονα, αναδείχθηκε το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της προσφοράς ανάμεσα σε όλους όσοι συμμετείχαν, άμεσα ή έμμεσα.

Ενέργειες, όπως το πρόγραμμα προσφοράς δωρεάν ροφημάτων και παγωτών από τα Drive-Τhru των εστιατορίων McDonald’s, την παράδοση δωρεάν γευμάτων στους ήρωες της πρώτης γραμμής, παράλληλα με το πρόγραμμα προσφοράς αυγών, κέικ και γλυκών σε άπορους, έκαναν όλους τους ανθρώπους της Εταιρείας να αισθάνονται υπερήφανοι που είναι μέλη της μεγάλης οικογένειας της McDonald’s.

Οι υποψηφιότητες αξιολογήθηκαν από 23 μέλη στην Κριτική Επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν επίσης καθηγητές, αλλά και εμπειρογνώμονες του κλάδου, καθώς και εκπρόσωποι των φορέων που στηρίζουν τα βραβεία. Πρόεδροι της Κριτικής Επιτροπής ήταν ο Δρ. Διονύσης Διονυσίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης και Ακαδημαϊκός Διευθυντής MSc in Strategic HRM ALBA Graduate Business School στο “The American College of Greece & Cyprus International Institute of Management (CIIM) “, και η κα Μαρία Κολοκυθά, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) και HR Manager Intersport Greece & Cyprus.

Σε δηλώσεις της, μετά το τέλος της βράβευσης, η Επικεφαλής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κα Κατερίνα Ανδρέου, ανέφερε: «Ευχαριστούμε θερμά τα “Cyprus HR Awards 2020” για το τιμητικό αυτό βραβείο, το οποίο αφιερώνουμε, με πολλή αγάπη, στους δικούς μας ανθρώπους που δεν έπαψαν στιγμή να μας εμπνέουν με το ταλέντο, την αφοσίωση και το ομαδικό τους πνεύμα. Την ίδια στιγμή όμως, το αφιερώνουμε και στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής που με τον εθελοντισμό και την προσφορά τους έσωσαν και συνεχίζουν να σώζουν χιλιάδες ζωές εν μέσω μίας παγκόσμιας πανδημίας. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε για άλλη μια φορά είναι ότι… We’ re here for you! Γιατί οι άνθρωποί μας είναι η οικογένεια των εστιατορίων McDonald’s, γιατί ο κόσμος που μας εμπιστεύεται είναι η κινητήρια δύναμή μας».