Το μέλλον αλλάζει σχήμα με το Galaxy Z Fold2

Πίσω τριπλή κάμερα

12MP υπερ-ευρυγώνια κάμερα: F2.2 ,Μέγεθος Pixel: 1.12μm, FOV : 123˚ 12ΜΡ ευρυγώνια κάμερα: Super Speed Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Μέγεθος Pixel: 1.8μm, FOV: 83˚

12MP κάμερα τηλεφακού: PDAF, F2.4, OIS, Μέγεθος Pixel: 1.0μm, FOV: 45˚

Dual OIS, 0.5x out and 2x in οπτικό zoom, έως 10x ψηφιακό zoom, HDR10+ εγγραφή, AF Tracking