Τα SIGG στηρίζουν το Σοφία για τα Παιδιά

Τα SIGG και η Marathon Trading στηρίζουν το Σοφία για τα Παιδιά με τα γνωστά παγούρια νερού από την Ελβετία. Τα συλλεκτικά παγούρια με το λογότυπο του Σοφία για τα Παιδιά και τα χαρακτηριστικά αφρικάνικα ζωάκια του όπως η καμηλοπάρδαλη και το λιοντάρι, πωλούνται αποκλειστικά από τα διάφορα σημεία πώλησης του οργανισμού. ‘Ολα τα έσοδα δίνονται για την παροχή πόσιμου νερού στα παιδιά που ζουν σε άνυδρες περιοχές στην Κένυα που μαστίζονται από την ξηρασία λόγω της Κλιματικής αλλαγής. Μπορείτε να τα βρείτε στο οίκημα του Σοφία για τα Παιδιά στην Άννης Κομνηνής 31 στη Λευκωσία, στο The Mall of Cyprus στη Λευκωσία και στο My Mall Λεμεσού όπου εκεί θα βρείτε και τα αφρικάνικα χειροποίητά του αντικείμενα ιδανικά τώρα για το καλοκαίρι.

MARATHON TRADING

Λεωφόρος Κιλκίς 35, 2234 Λατσιά, Λευκωσία

22899500

sales@marathontrading.com