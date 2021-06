Προθέρμανση για το Euro 2020 με τις Υπεραγορές Αλφαμέγα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Εβδομάδα Food&Ball μαζί με δώρα και ελκυστικές προσφορές από τις Υπεραγορές Αλφαμέγα

Τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου γιορτάζουν οι Υπεραγορές Αλφαμέγα και ξεκινούν προθέρμανση για το Euro 2020 με πλούσια δώρα και προσφορές σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές.

Φαγητό και ποδόσφαιρο πάνε μαζί για αυτό και από την Πέμπτη, 3 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή, 11 Ιουλίου 2021, οι πελάτες των Υπεραγορών Αλφαμέγα θα μπορούν να επωφεληθούν των πιο απολαυστικών προσφορών σε ποτά, σνακ, φρέσκα προϊόντα και αγαπημένα brands. Ενημερωθείτε για τις προσφορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ Food&Ball από το mobile app ή το ηλεκτρονικό κατάστημα των Υπεραγορών Αλφαμέγα, όπου μπορείτε να κάνετε απευθείας τις αγορές σας.

Ακόμη, καθ’ όλη τη διάρκεια του Euro 2020, οι Υπεραγορές Αλφαμέγα θα προσφέρουν εκπτωτικά κουπόνια για τα αγαπημένα σας εστιατόρια Pizza Hut και wagamama. Συγκεκριμένα, με αγορές €50 και άνω σε μια απόδειξη και με τη χρήση της Alphamega Family Card, οι πελάτες θα παίρνουν ένα κουπόνι για €15 έκπτωση στα εστιατόρια Pizza Hut και wagamama. Η έκπτωση αυτή θα ισχύει για όλο το μενού, είτε για dine in, είτε για delivery ή take away, με ελάχιστη παραγγελία €40 και άνω.

Τα κουπόνια θα προσφέρονται από τις 3 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου 2021, ενώ θα ισχύουν για εξαργύρωση μέχρι τις 25 Ιουλίου 2021.

Επίσης, από τις 7 Ιουνίου μέχρι και τις 18 Ιουλίου 2021, με αγορές αξίας €50 και άνω και με τη χρήση της Alphamega Family Card, οι πελάτες των Υπεραγορών Αλφαμέγα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό Spin & Win μέσω της εφαρμογής Stick & Win. Οι πελάτες θα έχουν την ευκαιρία να γυρίσουν μία φορά τον τροχό του παιχνιδιού προκειμένου να δοκιμάσουν την τύχη τους.

Σημειώνεται ότι στον διαγωνισμό Spin & Win θα κληρώνονται τα ακόλουθα δώρα:

Αυτοκίνητο KIA STONIC

Τηλεοράσεις SAMSUNG 50’’

XIAOMI MOP PRO

Kayak διπλά

Διαμονές για 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Elysia Park

Δωροεπιταγές αξίας €30 για τα εστιατόρια wagamama

Δωροεπιταγές αξίας €30 για το εστιατόριο Jamie’s Italian

Δωροεπιταγές αξίας €20 από τα Beauty Line

Παγωτά Ben & Jerrys

Εκπτωτικό κουπόνι 10% για όλες τις τηλεοράσεις από τα καταστήματα Electroline

Εκπτωτικό κουπόνι 15% για συσκευές ήχου από τα καταστήματα Electroline

Εκπτωτικό κουπόνι 15% για κρατήσεις στο ξενοδοχείο Elysia Park

Νιώστε τον παλμό του Euro 2020 μαζί με τις Υπεραγορές Αλφαμέγα!